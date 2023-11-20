Наречена Кріштіану Роналду показала їхню молодшу доньку (фото)
Дівчинка народилася навесні 2022 року. Під час пологів її брат-близнюк Ейнджел помер.
29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала свою молодшу доньку від Кріштіану Роналду, 38. Знімками з однорічною спадкоємицею зірка соцмереж ділиться у своєму Instagram.
"Етапи "тихої" прогулянки", — написала мама двох дітей, позначивши локацією Мадрид, Іспанія.
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На фото однорічна Белла Есмеральда штовхала візочка зі своїми ляльками, а мама контролювала малюка. Донька Кріштіану Роналду була одягнута у джинсовий сарафан, світлу кофтинку та колготки. Тим часом Джорджина продемонструвала фігуру у мінішортах та білому топі. Волосся мама двох дітей зібрала в пучок та одягла сонцезахисні окуляри.
"Королева і принцеса", "Яка мила сім'я найкращого гравця в історії!!!", "Подвійна коляска, тому що в неї є близнюк на небі", — пишуть фоловери іспанської моделі в коментарях, маючи на увазі братика Белли Есмеральди, який помер під час пологів.
Також зіркова пара виховує спільну доньку Алану Мартіну та спадкоємців футболіста не від Джорджини: Кріштіану-молодшого, Єву та Матео.
Нагадаємо, кохана Роналду прикрасила обкладинку відомого глянцю.
Також Фокус писав про тренування Джорджини та Кріштіану Роналду у спортзалі.