Зимова дієта: 5 продуктів, які не можна їсти в холодну пору року

Взимку потрібно відповідальніше підходити до вибору продуктів, оскільки холод негативно позначається на імунітеті та загальному стані здоров'я. Дізнайтеся, від яких продуктів слід відмовитися в холодну пору року.

У міру того як погода стає прохолоднішою і наближається зима, дуже важливо змінити ваш раціон харчування, щоб підтримати нашу імунну систему, достатній рівень енергії та зробити організм захищеним перед сезонною застудою. Хоча включення поживних продуктів у ваш зимовий раціон життєво важливе, також важливо знати про продукти, які можуть бути шкідливими для вашого здоров'я в холодні місяці. Про це пише OnlyMyHealth.

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Оброблені продукти та солодощі

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Продукти з високим ступенем обробки та надлишком цукру можуть послабити імунну систему. Вибирайте цільні, багаті поживними речовинами продукти замість солодких і оброблених ласощів, оскільки вони можуть сприяти запаленню та погіршити загальний стан здоров'я.

Надмірне вживання молочки

Незважаючи на те, що молочні продукти можуть бути цінним джерелом поживних речовин, надмірне їх споживання може призвести до збільшення вироблення слизу і дискомфорту в травленні. Подумайте про помірне споживання або зверніть увагу на альтернативні молочні продукти, наприклад, мигдальне або кокосове молоко.

Смажена і жирна їжа

Смажені та жирні страви завжди дуже спокусливі в холодні місяці, але така їжа сприяє млявості та збільшенню ваги. Зосередьтеся на включенні корисних жирів з таких джерел, як авокадо, горіхи та оливкова олія.

Кофеїн

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Занадто багато кофеїну може призвести до зневоднення, порушення режиму сну і підвищення рівня стресу. Замість того, щоб випивати по кілька чашок кави на день, розгляньте можливість вживання трав'яних чаїв або теплої води з лимоном, щоб уникнути зневоднення.

Занадто холодна їжа

Хоча це може здатися нелогічним, але вживання дуже холодних продуктів та напоїв може спричинити навантаження на травну систему взимку. Вибирайте теплі страви, наприклад, супи, тушковані страви та трав'яні чаї, щоб підтримати природне тепло вашого тіла.

Підготуйтеся до зими

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Пийте більше води. Підтримка достатньої кількості рідини в організмі має вирішальне значення, навіть у холодні місяці. Намагайтеся пити теплу воду, трав'яні чаї та бульйони, щоб підтримувати гідратацію, не навантажуючи організм надмірно холодними рідинами.

Їжте сезонні овочі та фрукти. Обов'язково включіть до раціону сезонні фрукти й овочі, багаті вітамінами та мінералами. За можливості обирайте місцеві продукти, оскільки вони, як правило, свіжіші та поживніші.

Їжте теплу їжу. Віддавайте перевагу теплим і поживним стравам, щоб підтримувати температуру тіла в нормі та не перевантажувати ШКТ. Включіть у свій раціон ситні супи, тушковані страви та запіканки, наповнені різноманітними овочами та нежирними білками.

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Більше продуктів, що підвищують імунітет. Включіть у свій раціон продукти, що підвищують імунітет, щоб запобігти зимовим хворобам. Продукти, багаті на вітамін С (цитрусові, ягоди), цинк (насіння гарбуза, сочевиця) і антиоксиданти (темна листова зелень, ягоди) можуть сприяти зміцненню імунної системи.

Харчуйтеся усвідомлено. Практикуйте усвідомлене харчування, звертаючи увагу на сигнали голоду і ситості. Якщо ви їсте повільно і насолоджуєтеся кожним шматочком, це може поліпшити травлення і запобігти переїданню.

Регулярно займайтеся спортом. Підтримуйте активність свого тіла, щоб поліпшити кровообіг і підтримувати рівень енергії. Чи то тренування в приміщенні, йога, чи зимові види спорту, знайдіть заняття, які приносять вам задоволення.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.