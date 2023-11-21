Ріанна з'явилася на спортивній події з годинником на нозі за 15 млн гривень (фото)
Знаменитість відвідала подію в Лас-Вегасі з аксесуаром, вкритим смарагдами.
35-річна американська співачка Ріанна з'явилася на публіці з годинником на щиколотці за 400 тисяч доларів. Про це пише Daily Mail.
Молода мама відвідала Гран-прі Формули-1 у Лас-Вегасі напередодні. Зірка обрала для появи годинник ANKLE за 400 тисяч доларів (близько 15 млн гривень) від Jacob And Co. Створений на замовлення годинник був одягнений навколо її щиколотки і прикрашений понад 70 каратами круглих діамантів і смарагдів, оправлених у біле золото.
Рірі одягла їх поверх блискучих чорних легінсів Balenciaga, які були прикріплені до чобіт на підборах.
Артистка барбадоського походження має давні стосунки з ювелірним брендом Jacob & Co., які тривають понад десять років.
Її волосся, нещодавно пофарбоване в медовий блонд, було розпущене. Мама двох дітей також одягла темну куртку і чорні окуляри.
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"Для Гран-прі Формули-1 у Лас-Вегасі Ріанна носила браслет-годинник за $400 000, який Jacob & Co створили для неї, вкритий смарагдами", — відреагували представники бренду у своєму Instagram.
Нагадаємо, Ріанна приміряла стильне і тепле пальто на кінець осені та початок зими 2023 року.
Також Фокус писав про кардинальну зміну зачіски Ріанни.