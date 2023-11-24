Брюс Вілліс позував в оточенні всієї родини на новому знімку (фото)
До актора, який страждає від деменції, приєдналися всі його діти, дружина та колишня кохана Демі Мур.
45-річна британська акторка та фотомодель Емма Гемінг-Вілліс поділилася знімком Брюса Вілліса, 68, в оточенні близьких людей. Сімейний кадр на честь Дня подяки 2023 дружина американського актора показала підписникам в Instagram.
На фото Емма та хворий на деменцію Брюс Вілліс позують зі своїми доньками Мейбл, 11, та Евелін, 9.
Інших спадкоємиць актора, 35-річну Румер, 32-річну Скаут і 29-річну Таллулу також можна побачити на знімку разом із його колишньою дружиною Демі Мур, 61.
Окрім цього, на сімейному фото також зʼявився бойфренд Скаут Джейк Міллер і коханий Румер Дерек Річард Томас. Судячи з того, що старша донька Брюса Вілліса на знімку ще вагітна, його зробили до квітня 2023 року, коли Румер народила первістка — доньку Луетту.
"Я вдячна за таку любов. Бажаю всім щасливого Дня подяки", — написала дружина "міцного горішка".
"Він знає, що його люблять", "Щасливого Дня подяки! Люблю вас усіх!", "Щасливого Дня подяки! Нехай Бог благословить вас і вашу родину. Любов очевидна і прекрасна", — пишуть у коментарях користувачі мережі.
Нагадаємо, донька Брюса Вілліса зізналася, чому вони публічно розкривають деталі хвороби батька.
Також Фокус писав про те, що актор уже не впізнає Демі Мур, з якою прожив у шлюбі 13 років.