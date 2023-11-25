Донька Гайді Клум воззʼєдналася з вітчимом (фото)

Рідний батько Лені відмовився від неї, а другий чоловік матері вдочерив дівчинку.

19-річна донька німецької топмоделі Хайді Клум, 50, Лені провела День подяки зі своїм вітчимом Сілом, колишнім чоловіком матері. Знімком юна зірка подіумів ділиться в Instagram з майже 2 млн підписників.

Лені позувала з 61-річним британським співаком Сілом та використала емодзі індички для підпису публікації, адже поділилася кадром у День подяки 2023 року.

Спадкоємиця Гайді Клум була одягнена в облягаючу чорну водолазку та коричневу шапку. Вона посміхалася, обіймаючи свого вітчима, який також демонстрував позитивні емоції.

Лені Клум та співак Сіл

Тим часом 50-річна Гайді Клум насолоджувалася святом із 34-річним чоловіком Томом Каулітцем.

"Я і ти", — підписала ролик з коханим топмодель та телеведуча.

Гайді Клум та Том Каулітц

Гайді та Сіл були одружені з 2005 по 2014. Біологічний батько Лені — італійський бізнесмен та менеджер "Формули-1" Флавіо Бріаторе, який відмовився від дитини, а музикант вдочерив дівчинку. Проте останнім часом бізнесмен намагається налагодити стосунки з Лені.

Клум також народила Сілу двох синів — Генрі, 18 років, і Йохана, 17 років.

Нагадаємо, як Гайді Клум допомагає своїй спадкоємиці в модельному бізнесі.

Також Фокус писав про відновлення стосунків Лені Клум з рідним батьком.