Кемерон Діас вирушила за покупками з чоловіком (фото)

Подружжя доволі рідко бачать на публіці. У січні 2024-го вони відзначать девʼятиріччя свого шлюбу.

51-річну американську акторку та супермодель Кемерон Діас помітили на побаченні з чоловіком, музикантом Бенджі Медденом, 44. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара обходила магазини в Санта-Барбарі, Північна Каліфорнія, у "чорну" пʼятницю 2023 року.

І Діас, і її обранець зʼявилися на публіці в образах total-black. Зірка фільму "Маска" обрала чорні спортивні штани, сорочку в тон, застібнуту до верху, і світліші босоніжки. Вона зібрала своє волосся в низький пучок та одягла прозорі окуляри. Уже вкотре акторка зʼявилася з поясною сумочкою Prada.

Кемерон Діас та Бенджі Медден

Тим часом музикант був у довгих чорних шортах, які демонстрували деякі його татуювання на ногах, і худі. Коханий Кемерон Діас також одягнув пару чорних кросівок і бейсболку.

Зіркове подружжя святкуватиме свою дев’яту річницю весілля 5 січня 2024 року. На початку 2020 в них народилася донька Реддікс, яку батьки намагаються тримати подалі від уваги публіки.

Кемерон Діас та Бенджі Медден Фото: Getty Images

Діас і Медден жили в особняку вартістю 12,6 млн доларів у Монтесіто в окрузі Санта-Барбара. Проте згодом придбали інший будинок із шістьма спальнями у травні 2022 року.

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу привітала Кемерон Діас з 51-річчям.

Також Фокус писав про зустріч Кемерон Діас з принцом Гаррі та його дружиною.