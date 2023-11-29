Дефіцит заліза: 5 несподіваних симптомів, про які має знати кожна жінка

Це одна з найпоширеніших форм анемії, проте не завжди легко її розпізнати. Але є специфічні ознаки, які допоможуть виявити цей стан і прискорити одужання.

Як і багато інших речей у житті, дефіцит заліза може застати вас зненацька. По-перше, багато з його симптомів досить поширені, тому легко можуть заплутати вас, змусивши запідозрити щось інше. До того ж деякі з цих симптомів можуть проявлятися поступово, і їх можна не помітити одразу. Про це пише Vogue Italia.

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"Залізо є однією з найважливіших поживних речовин у нашому раціоні, оскільки воно допомагає певним білкам транспортувати кисень по всьому організму", — пояснює доктор Джейсі Фолкерс, гуру здорового способу життя. Зокрема, цими білками є гемоглобін і міоглобін, які переносять кисень у легені та м'язи через еритроцити. Коли нашим еритроцитам бракує кисню, може виникнути залізодефіцитна анемія, яка є найпоширенішим типом анемії у світі.

"Цей дефіцит може вплинути на здоров'я та фактори, пов'язані зі старінням, як-от м'язова сила, рівень енергії та когнітивні здібності, — каже лікар Анант Вінджамурі. — Підтримка збалансованого рівня заліза має важливе значення".

Що спричиняє дефіцит заліза?

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Дефіцит заліза особливо поширений серед жінок дітородного віку, проте він може зачепити будь-яку людину, включно з чоловіками, літніми людьми й дітьми. "Залізодефіцитна анемія часто виникає в жінок через підвищену крововтрату, яка зазвичай виникає після пологів, під час менструального циклу, під час операції або через кровотечі в шлунково-кишковому тракті", — пояснює гінекологиня Крісті Еванс. Ця форма анемії також може бути результатом зниження всмоктування заліза, зазвичай пов'язаного з розладами травлення, такими як целіакія, виразковий коліт, хвороба Крона й інфекція Helicobacter Pylori. Знову ж таки, це може бути спричинено станами, що викликають хронічне запалення, такими як хвороби серця й ожиріння.

Нарешті, це може бути наслідком щоденних звичок, як-от регулярне вживання деяких ліків, надмірне вживання кави й алкоголю, які можуть завадити організму засвоювати життєво важливі поживні речовини.

Важкий для діагностики стан

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"Ознаки дефіциту заліза, хоча й не є винятковими для цього стану, зазвичай включають постійну втому та слабкість, зниження рівня енергії, утруднене дихання або задишку під час фізичної активності, головний біль, запаморочення та когнітивний дискомфорт", — пояснює Вінджамурі. Інші симптоми, як-от холодні руки та ноги й підвищена блідість, можна легко пояснити кліматом, способом життя або погодними умовами. Що ще гірше, багато з них навіть не помітні, особливо спочатку: "У деяких жінок із легким дефіцитом заліза симптоми взагалі відсутні", — зазначає Еванс.

Однак є деякі характерні ознаки. "У міру збільшення дефіциту заліза та погіршення анемії ознаки й симптоми посилюються, — пояснює Фолкерс. — Наше тіло може робити досить дивні речі, коли в нього гострий дефіцит заліза". Крім загальних симптомів, по суті, можна назвати п'ять конкретних ознак, що вказують на дефіцит цього мінералу.

Запалений язик

Це серйозна проблема, оскільки через неї вам може бути важко жувати, ковтати й, отже, отримувати достатню кількість поживних речовин. Тому звертайте увагу на будь-який набряк або болючість язика, а також на зміни смаку їжі. І не забувайте стежити за порожниною рота загалом: крім блідості шкіри, дефіцит заліза може стати причиною блідості ясен.

Ламкі нігті

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"Нігті можуть багато чого розповісти про здоров'я організму", — зазначає доктор Фолкерс. Зокрема, слабкі та ламкі нігті можуть бути ознакою дефіциту поживних речовин. Стан, званий койлоніхія (буквально "ложкоподібні нігті"), за якого нігті ростуть увігнутими, також може вказувати на дефіцит заліза.

Сухі та потріскані губи

Якщо здається, що ніякий зволожувальний крем або бальзам для губ не можуть вирішити проблему потрісканих губ, настав час звернути увагу: "Люди з дефіцитом заліза можуть відчувати особливий тип обвітрювання, званий кутовий хейліт, який уражає кути рота, — пояснює доктор Фолкерс. — Лікування цього стану шкіри кремом або маззю не допомагає: щоб уникнути рецидиву тріщин, необхідно лікувати основний дефіцит заліза".

Дивна тяга до їжі

Якщо ви раптом відчули бажання проковтнути неїстівні речовини, такі як пил, глина, вугілля, зола, тканина, картон, саме час здати аналіз крові. Тяга до нехарчових речовин — це стан, який іноді спричиняється стресом, тривогою або іншими проблемами психічного здоров'я, але також може бути ознакою анемії.

Випадіння волосся

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Ваше волосся тонше або менш блискуче, ніж зазвичай? Це може бути ознакою дефіциту заліза, особливо якщо він переростає в анемію. За даними деяких досліджень, дійсно, останнє може негативно позначитися на здоров'ї волосся. "Коли волосяні фолікули не отримують достатньої кількості кисню, вони вступають у фазу спокою, волосся випадає і не росте доти, доки стан не покращиться", — пояснює Фолкерс.

Як боротися з дефіцитом заліза

Якщо ви відчуваєте будь-які з описаних вище симптомів або підозрюєте, що маєте дефіцит заліза, важливо пройти обстеження, щоб визначити причини, які спричиняють цей стан. І немає сенсу чекати. Як попереджає доктор Вінджамурі, "розв'язання проблеми дефіциту заліза має вирішальне значення для загального стану здоров'я, запобігання віковим захворюванням і забезпечення оптимальної когнітивної функції в процесі старіння".

На щастя, лікування дефіциту заліза є звичайною практикою. Якщо у вас серйозний дефіцит, ваш лікар може призначити добавки заліза або внутрішньовенну терапію. Якщо у вас легкий або помірний дефіцит, вам достатньо буде збільшити споживання продуктів, багатих на залізо, таких як шпинат, броколі, цвітна капуста, сардини, яйця, птиця та червоне м'ясо.

Нагадаємо, дефіцит певних вітамінів і мікроелементів позначається не тільки на здоров'ї, а й на зовнішності, зокрема, на волоссі.

Раніше Фокус писав про те, що якщо ви не можете схуднути, страждаєте від м'язового болю та погано почуваєтеся, найімовірніше, у вас дефіцит вітаміну D.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.