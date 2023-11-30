Містять корисні жири: 3 види горіхів, які обов'язково мають бути у вашому раціоні

Горіхи — це не просто швидкий і корисний перекус, це чудова інвестиція у здоров'я серця і підтримання ваги, особливо для людей старше 40 років.

Горіхи багаті ненасиченими жирами, клітковиною і різними необхідними поживними речовинами. Вони сприятливо впливають на здоров'я серцево-судинної системи і допомагають підтримувати здорову вагу. З віком підтримання здоров'я серця стає дедалі важливішим, і включення певних горіхів у щоденний раціон може стати чудовим способом підтримати своє здоров'я. Про це пише She Finds.

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Доктор медичних наук Блен Тесфу розповіла про три види горіхів, які допоможуть стати стрункішими та здоровішими. Тесфу виявила, що три найкращі горіхи для здоров'я серця і тонкої талії — це мигдаль, волоські горіхи та фісташки.

Мигдаль

Фото: Pixabay

Мигдаль вважається джерелом поживних речовин і особливо корисний для людей, старших за 40 років, які прагнуть поліпшити здоров'я серця й ефективно контролювати вагу. Мигдаль, наповнений мононенасиченими жирами, допомагає підтримувати рівень холестерину і здоров'я серцево-судинної системи.

"Мигдаль багатий на мононенасичені жири, які пов'язані з нижчим рівнем холестерину ЛПНЩ (поганого) і зниженням ризику серцевих захворювань. Він також містить вітамін Е, який діє як антиоксидант і допомагає захистити серце", — каже Тесфу.

Що стосується контролю ваги, Тесфу каже, що: "Незважаючи на те, що мигдаль калорійний, він може допомогти в контролі ваги, тому що він насичує. Клітковина, білок і корисні жири в мигдалі допомагають вам почуватися ситими, знижуючи загальне споживання калорій".

Волоські горіхи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Волоські горіхи є чудовим горіхом для людей старше 40 років, які піклуються про своє здоров'я та фігуру. Волоські горіхи наповнені жирними кислотами омега-3, які сприяють зменшенню запалення та підтримці здоров'я серцево-судинної системи. Ці корисні для серця жири в поєднанні з вмістом клітковини дають подвійну користь: сприяють насиченню і допомагають у втраті ваги.

"Волоські горіхи є унікальним джерелом альфа-ліноленової кислоти (АЛК), різновиду жирних кислот омега-3. Омега-3 відомі своїми захисними властивостями для серця, включно зі зменшенням запалення і підвищенням рівня холестерину. Волоські горіхи можуть допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань", — каже вона.

Для тоншої талії "поєднання білка, клітковини і корисних жирів у волоських горіхах може сприяти відчуттю ситості, що потенційно призводить до контролю апетиту і зменшення перекусів".

Фісташки

Фото: Freepik

Фісташки обов'язково мають бути в раціоні людей старше 40 років. Ці багаті поживними речовинами горіхи містять суміш ненасичених жирів, клітковини і рослинних стеринів, які в сукупності також сприяють зниженню рівня холестерину і підтримці здоров'я серцево-судинної системи.

"Фісташки багаті калієм, який може допомогти регулювати кров'яний тиск. Вони також містять ненасичені жири, які допомагають поліпшити рівень холестерину і зменшити запалення, приносячи користь здоров'ю серця", — каже Тесфу.

Вона додає, що "фісташки є одними з найнизькокалорійніших горіхів, а їхня шкаралупа допомагає вживати їх усвідомлено і не переїдати".

Експерт відзначає й інші корисні властивості цих корисних горіхів, які можуть ще більше поліпшити загальне самопочуття. "Усі три горіхи багаті корисними для серця ненасиченими жирами, які можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань завдяки підвищенню рівня холестерину та зменшенню запалень. Мигдаль, волоські горіхи та фісташки є хорошими джерелами харчових волокон. Клітковина сприяє травленню, покращує відчуття ситості та може допомогти контролювати апетит, полегшуючи контроль ваги", — каже Тесфу.

Горіхи також містять рослинний білок, що сприяє відчуттю ситості та підтримці м'язової маси. "Ці горіхи містять різні вітаміни та мінерали, такі як вітамін Е, калій і магній. Горіхи є ситним і поживним перекусом, потенційно знижуючи споживання менш здорових перекусів, які сприяють збільшенню ваги", — каже Тесфу.

Нагадаємо, вчені довели, що одна порція горіхів на день допоможе знизити ризик депресії.

Раніше Фокус писав про те, що якщо на постійній основі вживати волоські горіхи, мигдаль, арахіс або фісташки, це продовжить вам життя.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.