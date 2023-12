Як влізти в улюблену сукню. Позбавтеся цих 10 звичок, щоб схуднути до Різдва

До новорічних свят залишилося не так багато часу, тому, якщо ви хочете підтягнути свою фігуру, терміново позбудьтеся цих поширених нічних звичок.

Ви можете весь день правильно харчуватися і вести здоровий спосіб життя, але ввечері, після довгого і напруженого робочого дня, виховання дітей та виконання тисяч обов'язків все, що вам хочеться, — це розслабитися і відпочити. Але якщо ви хочете скинути кілька зайвих кіло, щоб влізти в улюблену сукню, краще не робіть цих підступних нічних помилок, які спричиняють збільшення ваги. Про це пише Eat This, Not That.

Прийом їжі у вечірній час, коли ви зазвичай малорухливі, може призвести до ожиріння і небажаного збільшення ваги. Але це тільки одна частина головоломки, є й інші хитрі нічні звички, які змушують вас набирати вагу. Від перекусів і вживання алкоголю перед сном до прокручування екрана телефону — ви будете здивовані!

Дієтологиня Дестіні Муді розкриває 10 підступних нічних звичок, яких потрібно терміново позбуватися.

Не пропускайте вечерю

Фото: Freepik

"Пропуск вечері або заміна вечері невеликим перекусом може завдати шкоди", — попереджає Муді. "Це може призвести до того, що наступного дня ви з'їсте більше калорій. Цей ефект буде ще глибшим, якщо ви належите до того типу людей, які не їдять повноцінний сніданок".

Щільна вечеря забезпечує ваш організм необхідними поживними речовинами, і її пропуск може спричинити нічний голод, що спровокує нездорові перекуси та переїдання.

Приберіть перекуси

Бездумне пережовування висококалорійних закусок увечері може сприяти надмірному споживанню калорій. Замість цього віддавайте перевагу багатим поживними речовинами перекусам на початку дня і практикуйте контроль порцій.

"Перекуси, навіть корисні, з часом можуть швидко збільшити кількість калорій. Це особливо вірно, якщо ви тяжієте до перекусів із високим вмістом вуглеводів, таких як чіпси, крекери та печиво. Ці закуски швидко перетравлюються і не дають вам відчуття ситості надовго, тому іноді доводиться нескінченно перекушувати", — зазначає Муді.

Не їжте на ніч

Фото: Freepik

Згідно з дослідженням 2020 року, ситна вечеря перед сном може порушити сон і сприяти збільшенню ваги. Вашому організму потрібен час, щоб правильно перетравити їжу, а пізнє вживання їжі може призвести до дискомфорту і потенційного погіршення якості сну.

"Перетравлення їжі вимагає від вашого організму великої кількості метаболічної енергії. Щоб отримати якісний сон, вашому тілу необхідно відключитися, а організму важко це зробити, якщо він перетравлює їжу. Що більше ви з'їдаєте, то більше нестача сну може негативно вплинути на вашу вагу", — пояснює Муді.

Висипайтеся

Коли ваше тіло позбавлене сну, воно жадає високоенергетичної їжі, а гормональний дисбаланс може призвести до підвищеного апетиту і зниження метаболізму, що ускладнює підтримання здорової ваги.

"Дослідження показали, що у тих, хто спить менше семи годин на добу, підвищується рівень кортизолу (гормону, що сприяє накопиченню жиру), а також греліну (гормону, що викликає голод)", — каже Муді.

Відкладіть телефон за 2 години до сну

Фото: Freepik

Більшість із нас уже чули, що синє світло, випромінюване вашим телефоном, стимулює мозок, що ускладнює сон. "Однак нескінченне прокручування стрічки в телефоні також вказує на нудьгу, і багато хто з нас звертається до їжі, коли нам нудно, просто, щоб зайнятися чимось приємним. Це може призвести до того, що ми споживатимемо калорії, які нам не потрібні", — каже Муді.

Дослідження показують, що синє світло, випромінюване екранами, заважає виробленню мелатоніну, негативно впливаючи на ваш сон. Погана якість сну пов'язана зі збільшенням ваги, тому вкрай важливо відмовитися перед сном від використання гаджетів.

Не працюйте ночами

Нічні робочі сесії можуть підвищити рівень стресу і порушити режим сну. Огляд досліджень 2018 року показав, що підвищений рівень кортизолу може посилити потяг до висококалорійної їжі та призвести до збільшення ваги в ділянці живота.

"Робота допізна може спричинити надмірний рівень стресу, а також було доведено, що стрес підвищує рівень кортизолу, що відображається на вашій талії", — каже Муді.

Не пийте на ніч алкоголь

"Попри поширену думку, келих вина на ніч не допоможе вам краще виспатися", — каже Муді. "Алкоголь порушує рівень мелатоніну в мозку. Крім поганого сну, порожні калорії з алкоголю еквівалентні перекусу нездоровою їжею пізно ввечері".

Численні дослідження показали, що алкоголь заважає швидкому сну, впливаючи на здатність організму відпочивати та відновлюватися. Крім того, за регулярного вживання, зайві калорії з алкогольних напоїв можуть призвести до збільшення ваги.

Перенесіть тренування на першу половину дня

Фото: Freepik

Хоча вечірні тренування мають свої переваги, інтенсивні вправи, що проводяться занадто близько до сну, можуть прискорити ваш метаболізм й ускладнити розслаблення. Крім того, підвищений рівень адреналіну і частота серцевих скорочень у результаті фізичних вправ можуть перешкодити вашому організму заснути.

"Немає нічого поганого в тому, щоб добре попотіти, якщо ви можете тренуватися тільки ввечері. Однак ендорфіни, що приливають до ваших вен після тренування, можуть не давати вам заснути довше, ніж слід. Це посилюється тим фактом, що вправи можуть викликати відчуття голоду, що може посилити нічний потяг до їжі", — каже Муді.

Не їжте перед телевізором

Бездумне харчування перед телевізором — поширена звичка, яка може сприяти збільшенню ваги. Відволікання екрана може призвести до надмірного споживання, оскільки ви можете не до кінця усвідомлювати, що і скільки ви їсте. Дослідження 2019 року показало, що перегляд телевізора під час їжі пов'язаний з поганою якістю харчування.

"Прийом їжі під час перегляду телевізора, роботи або інших відволікаючих чинників заважає мозку налагодити зв'язок зі шлунком, внаслідок чого ви споживаєте більше" , — зазначає експерт.

Контролюйте порції

Насолода рясною вечерею може призвести до переїдання, особливо якщо це входить у звичку. Натомість виберіть збалансовану вечерю з обмеженими порціями, щоб підтримати травлення і забезпечити спокійний нічний сон.

"Багато людей роблять вечерю своїм найбільшим прийомом їжі за день, а це не завжди сприяє зниженню ваги", — каже Муді.

