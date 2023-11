Схуднути до Нового року: 6 найкращих способів швидко привести фігуру до ладу

Ймовірно, ви розумієте, що не існує чарівного еліксиру або вправи, яка за одну ніч зробить вас стрункішою. Але є способи, які дійсно можуть допомогти, достатньо проявити трохи завзятості та терпіння.

"Енергетичний баланс зводиться до єдиної ідеї: всі калорії повинні враховуватися на основі принципу термодинаміки", — пояснює тренерка Саша Миховилович. "Термодинаміка описує взаємозв'язок між теплом та енергією і те, як вони перетворюються одне в одного. Термодинаміка пояснює, як енергія передається з одного місця в інше і з однієї форми в іншу". Наприклад, коли ви їсте більше калорій, ніж витрачаєте, енергія "зберігається". Коли ви витрачаєте більшу кількість калорій, ніж споживаєте, енергія "втрачається". "Якщо ви хочете викликати зміни у своєму тілі протягом певного періоду часу, вам доведеться працювати, витрачаючи більше енергії та створюючи невеликий дефіцит споживаної енергії", — підкреслює Міховілович. Перед вами шість найкращих способів, які допоможуть отримати струнке тіло. Про це пише Eat This, Not That.

Кардіо

Якщо ви хочете скинути вагу, аеробні вправи — чудовий початок. Дослідження показують, що регулярні кардіо-тренування — безпечний та ефективний шлях до зниження ваги.

"Збільшення фізичної активності, що включає збільшення частоти серцевих скорочень, може змусити вас спалювати більше калорій протягом дня, тобто підвищити метаболізм", — каже Міховілович. "Включивши у свій розпорядок дня тренування або повсякденні заняття (ігри з дітьми, робота в саду, пробіжка з собакою), коли ви постійно дихаєте з вищою частотою, ви будете отримувати кардіо!"

Силове тренування

Виконання силових тренувань із власною вагою, еспандерами, гантелями, гирями тощо створює навантаження на ваше тіло. Це підвищує здатність кісток, м'язів і сполучної тканини "реагувати на зовнішні впливи", — каже експерт.

"Силові тренування нарощують м'язову масу, сприяючи посиленню метаболізму, що в кінцевому підсумку призводить до значної втрати жиру", — додає Міховілович. "Нарощуючи м'язову масу, ми можемо поліпшити метаболізм, тому що вашому організму потрібно більше енергії для підтримки і використання цих м'язів. Таким чином, ви спалюєте більше калорій як під час тренування, так і після нього (для відновлення м'язів)".

Гідратація

Пиття великої кількості води протягом дня дуже важливе для загального здоров'я і ваших зусиль зі зниження ваги. "Якщо ви збільшуєте фізичну активність більше, то, відповідно, більше потієте, а тому дуже важливо збільшити споживання води", — підкреслює тренер. "Якщо ви зневоднені, функції організму будуть менш ефективними, і вам буде важче досягти поставлених цілей!"

Дотримання протизапальної дієти

Як і у випадку з будь-якою новою дієтою або режимом фізичних вправ, важливо спочатку поговорити з сімейним лікарем або дієтологом, щоб переконатися, що це найкращий варіант для вас. Існує безліч екстремальних дієт і харчових тенденцій, через які складно визначити, що працює, а що ні.

"Якщо лікар дозволив вам внести зміни до свого раціону, я завжди рекомендую всім почати з дієти, орієнтованої на цільні продукти, що мають протизапальні властивості, і звести до мінімуму оброблені продукти та напої", — каже Міховілович. "Дотримання протизапальної дієти може сприяти здоровому мікробіому кишківника і сповільнювати травлення, щоб запобігти стрибкам рівня глюкози в крові".

Замість того, щоб зосереджуватися на тому, що вам не можна їсти, сконцентруйтесь на тому, що можна!

Сон та відновлення

Коли ви спите і відновлюєтеся, може здатися, що ви не проявляєте ініціативи у своїх зусиллях зі зниження ваги, але ця частина процесу має вирішальне значення. "Усі наведені вище поради будуть практично марними, якщо ви не відновлюєтеся, не відпочиваєте і не спите", — пояснює експертка. "Думайте про це як: "Старанно працюй, старанніше відновлюйся". Сон є важливим компонентом відновлення м'язів. Поки ви спите, ваше тіло зазнає низку фізіологічних змін, які допомагають відновлювати пошкоджені тканини".

Щоб створити ідеальні умови для сну, постарайтеся дотримуватися постійного графіка. Крім того, переконайтеся, що у вашій кімнаті прохолодно, темно та тихо, і вимкніть усі пристрої з синім світлом задовго до того, як підете спати.

Будьте послідовними

І останнє, але не менш важливе: послідовність має вирішальне значення, коли ви працюєте над досягненням будь-якої мети. "Постарайтеся перестати думати про короткострокову перспективу, тому що короткостроковий план неминуче зазнає краху", — каже Міховілович.

Три корисні поради від тренера: починати з малого і поступово нарощувати свій прогрес, звернутися по допомогу до сертифікованого тренера або дієтолога та обрати тренування, які вам справді подобаються.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.