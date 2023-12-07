Опра Вінфрі, яка схудла до невпізнання, показала нову фігуру

Журналістка, яка сколотила мільярдні статки, не одне десятиліття боролася із зайвою вагою.

69-річна американська телеведуча і медіамагнатка Опра Вінфрі відвідала прем'єру перезапуску фільму "Колір ліловий", що відбулася в Беверлі-Гіллз, і справила вау-ефект своєю появою на червоній доріжці, пише Daily Mail. Вона показала присутнім результати багаторічної боротьби із зайвою вагою і модної дієти йо-йо.

Знаменитість, котра довгий час страждала через бодішеймінг, змінила свої харчові звички та сіла на дієту, тепер з гордістю демонструє розкішну фігуру. Вона підкреслила її за допомогою фіолетової сукні до підлоги з величезним розрізом, яка облягала її форми і демонструвала тонку талію. Образ вона доповнила звисаючими сережками з діамантами, фіолетовими туфлями з відкритою п'ятою, клатчем і каблучкою з масивним каменем.

Незважаючи на численні домисли з приводу того, як зірці вдалося скинути вагу, сама Вінфрі стверджує, що її різке схуднення не є результатом таких препаратів як Ozempic чи Wegovy.

Нова Опра Фото: Getty Images

У 1985 році Опра знялася в оригінальній екранізації роману Стівена Спілберга "Колір ліловий". Це навіть принесло їй номінацію на "Оскар".

Трейлер фільму "Колір ліловий", 1985 року

Режисером римейка є Блітц Базавуле. У ньому знімалися такі зірки як Даніель Брукс, Голлі Бейлі, Тараджі П. Генсон і Фантазія Барріно. У кінотеатрах картину покажуть на Різдво.

Трейлер картини "Колір ліловий" 2023 року

Опра розповіла про свою історію образу тіла і про те, як вона до нього ставиться, у вересні на панелі в Нью-Йорку, присвяченій її серіалу Oprah Daily "Життя, яке ви хочете". У дискусії до неї приєдналися кілька експертів у сфері зниження ваги, зокрема генеральний директор Weight Watchers Сіма Сістані, психолог Рейчел Голдман і фахівці з ожиріння Фатіма Коді Стенфорд і Мелані Джей.

"Я не знаю, чи є ще одна публічна людина, чия боротьба з вагою експлуатувалася б так само, як моя. Одна з речей, за які мені було так соромно. Коли я вперше почула про препарати для схуднення, у той самий час мені робили операцію на коліні, і я почувалася так: "Я маю зробити це самостійно, тому що, якщо я прийму препарат, це найпростіший вихід. Деяка частина мене відчуває — як, я думаю, багато людей відчувають себе під час баріатричної хірургії — що мені доведеться робити це важким шляхом, мені потрібно продовжувати підійматися на гори", — зізнавалася знаменитість.

Такий вигляд Опра мала ще два роки тому

На запитання про те, які препарати для схуднення є найкращими на ринку, Опра заявила, що суспільству необхідно переглянути очікування:

"Хіба ми не повинні просто терпиміше ставитися до того тіла, в якому ви вирішите перебувати? Це має бути твій вибір".

Раніше Фокус писав, що Опра Вінфрі видалила зі свого каналу на YouTube скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі.