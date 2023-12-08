Елен Даррас стверджує, що все сталося на знімальному майданчику.

Французька акторка Елен Даррас звинуватила колегу по фільму "Дискотека" (2008) Жерара Депардьє в тому, що він зґвалтував на знімальному майданчику, пише People. Жінка подала скаргу в прокуратуру Парижа.

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"Ми перебуваємо в процесі аналізу скарги, щоб зрозуміти, чи слід її розглядати окремо, чи як частину поточної справи", — повідомив виданню представник прокуратури, посилаючись на справу про зґвалтування 74-річного Депардьє, що триває.

Спочатку актора звинуватили у зґвалтуванні та сексуальному насильстві 2018 року, а офіційне обвинувачення пред'явили тільки в грудні 2020 року.

За словами Даррас, вона отримала роль у фільмі "Дискотека", в якому знімався Депардьє, і що зірка "подивилася на мене, як на шматок м'яса". Актриса стверджувала, що Депардьє "підійшов до мене, а потім провів рукою по моїх стегнах і сідницях", і що він постійно пестив її між дублями навіть після того, як вона відхилила запрошення приєднатися до нього в гримерці.

"Я була статистом. Я навіть не закінчила театральну школу. Я справді хотіла стати актрисою", — каже Елен, яка в період з 2007 по 2017 роки зіграла 12 ролей у різних фільмах.

Що стосується Депардьє, то він намагається відбілити своє ім'я. У жовтні він опублікував відкритий лист у французькому виданні Le Figaro, завивши, що "ніколи не ображав жінку", визнаючи висунуті проти нього звинувачення.

"Уперше до мене додому прийшла жінка, легким крокомпіднявшись до моєї кімнати за власним бажанням. Вона каже сьогодні, що її там зґвалтували. Вона повернулася вдруге", — пише він.

Ім'я акторки Жерар не вказав, проте раніше йому було пред'явлено звинувачення у зґвалтуванні молодої акторки в його паризькому будинку 2018 року. Нещодавно Deadline визначив ймовірну жертву у цій справі як Шарлотту Арну. Депардьє спростував ці звинувачення в розмові з італійською газетою La Repubblica в лютому 2021 року, заявивши, що він невинний і йому нема чого боятися.

"Від медіасуду, від лінчування, яке мені припасено, я маю тільки слово, щоб захистити себе", — йдеться в листі.

У квітні французьке новинне видання Mediapart опублікувало звіт про розслідування, в якому ще 13 жінок також звинуватили актора в окремих випадках сексуальних домагань або нападів. У своєму звіті видання зазначило, що скарги надійшли від "актрис, візажистів і продюсерів", з якими Депардьє працював над 11 фільмами, знятими в період із 2004 до 2022 року.

Раніше Фокус писав, що Депардьє, який захоплювався Росією і навіть тстав ъъ громадянином, а в Чечні, у Грозному, отримав квартиру в якості подарунка від Рамзана Кадирова, у листопаді 2022 року закрив продюсерський центр "ПЦ ЖД" у РФ через простій. Він також говорив, що готовий був померти за Росію .