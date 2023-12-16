Коли природа допомагає щастю: які аромати поліпшують настрій (фото)

Насправді зв'язок між запахами, емоціями та спогадами має міцне наукове підґрунтя. Саме за дослідження функціонування нюху Річард Аксель і Лінда Бак 2004 року отримали Нобелівську премію з медицини.

Думаю, ви помічали, як іноді ледь вловимий запах моментально повертає нас у спогади, часом досить давні. А чи знали ви, що запах матері — це наш перший спогад, який формується у плода вже на сьомому тижні вагітності. Певні аромати здатні пробудити посмішку, відчуття щастя, а деякі взагалі допомагають знайти момент так званого чистого спокою. Про те, які нотки та яким чином впливають на нас, розповіло італійське видання Donna moderna.

Фахівці підкреслили, що аромати важливі не лише для того, щоб підкреслити індивідуальність парфумом. Дуже важливо, щоб і атмосфера в житловому приміщенні або у вашому офісі була насичена саме тим запахом, який поліпшуватиме настрій, створюватиме душевну ауру, нагадуватиме про рідний дім вдалині від нього.

Квіти Середземномор'я

Запах квітів лимона, мандарина, апельсина — аромат, що нагадує таємні південні сади стародавніх містечок на узбережжі, чарівні бухти, де головними героями дня є сонце, море і засмага. І ось вони поруч — благополуччя і безтурботність, нагадують експерти Donna moderna.

Тим, кому доводиться довгі години займатися розумовою роботою або напружено вчитися, лимон допомагає концентрації уваги і стимулює життєву енергію.

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Заспокоїть стан тривоги та збудження бергамот, який завдяки своєму аромату діє на психічну сферу, допомагає подолати безсоння та пробуджує всередині внутрішню дитину.

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Гіркий апельсин допоможе заспокоїти страхи, поліпшить емоційну нестабільність, вселить упевненість, а ось солодкий його родич має свіжий і життєрадісний аромат, який стимулює оптимізм і творчий потенціал.

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Грейпфрут заряджає енергією і допомагає поліпшити настрій, зменшити стрес і підвищити концентрацію.

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А ось ефірну олію вербени зі свіжим цитрусовим ароматом часто використовують для зняття тривоги та стресу. Вона допомагає надати відчуття енергії та гарного самопочуття, коли хочеться посміхатися та іскритися.

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Солодкість дня

Згідно з різними дослідженнями, як пише Donna moderna, аромат ванілі допомагає боротися з нервовим голодом: він заспокоює мозок, допомагає розслабитися на глибокому рівні, сприяючи виробленню серотоніну, зменшує стрес і збудження.

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Солодкий жасмин здатний пробудити відчуття літа, сприяє гарному самопочуттю, стимулює енкефалін, що належить до ендорфінів, підвищуючи тим самим рівень безтурботності.

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Якщо ви любите екзотику, спробуйте франжипані — символ безсмертя, який називають храмовою рослиною, оскільки саме нею прикрашали стародавні храми.

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Пачулі, який використовують як ефірну олію, часто пов'язують зі зниженням стресу та емоційним балансом. Його злегка солодкуватий аромат заспокійливо діє на загальний стан.

Лілія, відома своїм солодким і ніжним ароматом, може допомогти створити розслаблюючу, заспокійливу атмосферу і відчуття загального спокою.

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А ще згадайте нотки дамаської троянди і півонії, абрикоса і персика, білого мускусу, гіацинта, конвалії — всі вони перенесуть вас не тільки в солодкість дня, а й у зелений квітник заспокоєння. Для гурманів, які люблять занурюватися в пахучу пінисту ванну або укутуватися теплою ковдрою.

Зелена енергія

Розмарин — природний тонік. Згідно з тестами, проведеними в Дослідницькому центрі мозку, продуктивності та харчування при Університеті Нортумбрії (Велика Британія), ця лікарська рослина діє як підсилювач мозку, бо здатна реактивувати пам'ять, стимулювати регенерацію клітин і допомагає прискорити когнітивні функції. Тож у хвилини втоми достатньо потерти гілочку розмарину між долонями і його п'янкий аромат додасть вам енергії.

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Допоможе припливу енергії і м'ята, яка цінна не тільки як аромат, а й незамінна в деяких продуктах і напоях.

Ефірна олія шавлії з її трав'янистим ароматом має розслаблювальні та заспокійливі властивості. Одночасно ароматична свіжість шавлії п'янить теплим серцем прянощів і лікерної деревини.

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А яскраві ноти ягід ялівцю, за якими слідує інтенсивно ніжний свіжий кедр або теплота бобів тонка — просто шипуча сила, яка часом лоскоче в носі.

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Прощавай, стресе

Гарденія — рослина, якою себе традиційно прикрашають гаїтянські жінки. У ботаніці відома як флер Декандоль на честь ботаніка, який вивчав її, або тіаре. Завжди воскрешає в пам'яті атмосферу свята, тож зовсім непогано мати таке джерело аромату безпосередньо в домі.

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Ефірна олія ветівера має деревний аромат, який допоможе розслабитися і зменшити занепокоєння. Таким чином, ветівер може мати заспокійливий вплив на настрій.

І нарешті лаванда, відома протягом кількох століть. У багатьох вона асоціюється з Францією і прованськими полями, проте дуже популярна в усьому світі як заспокійливий аромат, що допомагає боротися з безсонням, полегшити м'язовий біль у шийному відділі, знімає відчуття занепокоєння і тривожності. Аромат лаванди перед сном подарує справжнісіньку тишу — тишу вашого серця.

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Чому аромати впливають на настрій

Використання запахів, зокрема в парфумах, бере свій початок за давніх часів, коли людина прагнула використовувати їх для різних цілей, як-от ритуальне очищення, молитва та підвищення сексуальної привабливості. Сьогодні, як пишуть консультанти Donna moderna, парфуми, наприклад, стали звичайним елементом повсякденного життя багатьох людей — як з естетичних міркувань, так і заради чуттєвого задоволення, яке вони приносять.

А ще — це спосіб висловити свою індивідуальність і стимулювати емоції. Так-так, оскільки нюх — одне з найсильніших почуттів: не дивно, що він здатен викликати спогади, емоції та емоційні реакції. Коли ми сприймаємо аромат, розповідають експерти видання, пахучі молекули потрапляють до нашої нюхової системи, стимулюючи рецептори, які передають сигнали до мозку, зокрема й до ділянки, що відповідає за емоції. Цей зв'язок між запахом та емоціями робить парфуми здатними впливати на наш настрій.

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На фізіологічному рівні молекули аромату вдихаються і транспортуються до нюхового епітелію, розташованого у верхній частині носових порожнин. Тут клітини нюхових рецепторів виявляють пахучі молекули і посилають сигнали в мозок через нюховий нерв. Мозок отримує ці сигнали та обробляє їх у ділянці, відомій як нюхова цибулина, яка бере участь у кодуванні та обробці запахів. Звідси ця інформація передається в інші частини мозку, такі як мигдалеподібне тіло і гіпокамп, що відповідають за емоції та пам'ять.

Насправді зв'язок між запахами, емоціями та спогадами має міцне наукове підґрунтя. Саме за дослідження функціонування нюху Річард Аксель і Лінда Бак у 2004 році отримали Нобелівську премію з медицини. Їхня робота допомогла пояснити, як ми сприймаємо різні запахи і як ці запахи можуть викликати певні емоції, а також спогади.

І навпаки, запах, пов'язаний з негативним досвідом, може спричиняти протилежні емоційні реакції. Цей зв'язок може відбутися за частки секунди і без будь-якого усвідомлення з нашого боку.

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