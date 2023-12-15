Девід Бекхем показав нью-йоркські кадри з донькою Гарпер (фото)

Зірковий батько зі спадкоємицею позували на фоні хмарочосів та ялинки.

48-річний британський футболіст Девід Бекхем показав зимові кадри з єдиною донькою Гарпер, 12. Фото з Нью-Йорка багатодітний батько опублікував в Instagram з понад 86 млн підписників.

"Кілька веселих днів у Нью-Йорку. Гарпер Севен", — написав Бекхем.

Зокрема, зірковий батько зі спадкоємицею позували на фоні нью-йоркських хмарочосів, у закладі та біля ялинки. Також спортсмен одягав Гарпер ковзани.

Девід Бекхем з донькою в Нью-Йорку

"Моя маленька красива дівчинка", — підписав Девід фото доньки, яка каталась на ковзанці.

Також футболіст зворушив підписників кадром, на якому цілує доньку біля новорічної ялинки.

"Гарпер росте на наших очах! Які ж ви чудові батьки", "так мило", "ця дівчинка ніколи не погодиться на мінімум після такого ставлення батька", — коментують публікацію Девіда його фоловери.

Фото: David Beckham/Instagram Фото: David Beckham/Instagram Фото: David Beckham/Instagram

18-річний Круз Бекхем також зʼявився в профілі свого зіркового батька.

"Доброго ранку з Нью-Йорка", — підписав фото із сином футболіст.

Девід Бекхем з меншим сином Крузом

Окрім Гарпер та Круза, Вікторія та Девід стали батьками синів Ромео, 21, та Брукліна, 24. Первісток подружжя навесні 2022 року одружився з американською акторкою Ніколою Пельтц.

Нагадаємо, тим часом Вікторія Бекхем прикрасила обкладинку Allure Magazine.

Також Фокус писав про особисте життя середнього сина подружжя Бекхем.