Їжте на сніданок: 3 продукти, які допоможуть стабілізувати рівень цукру та схуднути

Усі знають, що запорука здоров'я і красивої фігури — це збалансоване харчування. Є продукти, які ідеально підходять для сніданку, оскільки містять корисні жири.

Жир часто користується поганою репутацією в дієтичній культурі. І часто може здатися, що повна відмова від жиру — це хороша ідея, якщо ви хочете схуднути і залишатися у формі. Але, як виявилося, правильні жири є найважливішим компонентом збалансованої дієти. Про це пише She Finds.

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"Включення корисних жирів у ваш раціон може підтримувати стабільний рівень цукру в крові та сприяти зниженню ваги. Вони не тільки забезпечують наш організм необхідними поживними речовинами та енергією, а й допомагають нам почуватися ситими, знижуючи ймовірність переїдання", — каже дієтологиня Крутіка Нанаваті.

Експертка радить включати до сніданку оливкову олію, горіхи, насіння та авокадо, щоб стабілізувати рівень цукру в крові та схуднути.

Оливкова олія

Фото: SciTechDaily

Існує багато шкідливих, запальних олій, які можуть становити ризик для здоров'я і призводити до збільшення ваги. Однак оливкова олія — виняток. Цей корисний жир може творити дива з вашим організмом, тому Нанаваті називає його одним із найкращих продуктів, які слід включати до свого щоденного раціону.

"Цей основний продукт середземноморської дієти багатий на мононенасичені жири й антиоксиданти, що робить його корисним для серця", — каже вона. Крім того, це може допомогти вашому організму переробляти цукор, щоб підтримувати здоровий рівень цукру в крові.

Горіхи та насіння

Горіхи та насіння — маленькі, але потужні суперпродукти. Вони допомагають регулювати рівень інсуліну, підвищують відчуття насичення для швидшої втрати ваги та багато іншого.

"Горіхи і насіння, такі як мигдаль, волоські горіхи, насіння чіа і насіння льону, багаті корисними жирами, білками і клітковиною", — каже Нанаваті. "Вони являють собою ситний і поживний перекус". Крім цього, воно також стане чудовим інгредієнтом для смузі, парфе і багато чого іншого. Насіння чіа стане прекрасним доповненням до вівсянки або йогурту.

Авокадо

Фото: Pixabay

Авокадо на цільнозерновому тості — це не тільки дуже смачно, а й корисно для вашого здоров'я, особливо коли йдеться про стабілізацію рівня цукру в крові та схуднення.

"Авокадо — кремовий фрукт, який є гарним джерелом мононенасичених жирів, вітамінів, мінералів і клітковини", — каже дієтологиня. "Клітковина допомагає уповільнити травлення і стабілізувати рівень цукру в крові". Якщо вам хочеться тостів з авокадо, обирайте корисніший хліб, багатий на складні вуглеводи, щоб принести організму ще більше користі.

Звісно, не варто зводити будь-яку їжу на п'єдестал, проте підтримання збалансованої дієти є важливою частиною здорового способу життя, а корисні жири є одним із життєво важливих компонентів, якими не варто нехтувати.

Нагадаємо, яких продуктів слід уникати, щоб почати день більш здорово

Раніше Фокус писав про те, що якщо ви не звикли снідати вранці, настав час переглянути цю звичку, тому що цей прийом їжі не тільки дасть вам заряд енергії на весь день, а й допоможе позбутися зайвої ваги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.