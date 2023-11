Вранці потрібно їсти: 6 головних переваг сніданку для схуднення

Якщо ви не звикли снідати вранці, настав час переглянути цю звичку, адже цей прийом їжі не тільки дасть вам заряд енергії на весь день, а й допоможе позбутися зайвої ваги.

Попри те, що термін "сніданок — найважливіший прийом їжі за день" був розвінчаний як маркетингова стратегія, цей прийом їжі, як і раніше, дуже важливий. Насправді, існує безліч причин, через які кілька яєць і тост на сніданок можуть допомогти вам досягти ваших цілей у сфері здоров'я, включно зі зниженням ваги. Експерти та наукові дослідження довели, що сніданок може допомогти вам схуднути в довгостроковій перспективі. Про це пише Eat This, Not That.

Деякі зі способів, завдяки яким сніданок може допомогти в досягненні ваших цілей зі зниження ваги, включають у себе отримання достатньої кількості білка, клітковини і корисних жирів, а також збереження енергії. Але варто зазначити, що має значення, що саме ви їсте на сніданок. Збалансований, багатий поживними речовинами сніданок принесе вам більше користі, ніж сніданок, у якому багато доданих цукрів і нуль поживних речовин. Початок дня зі здорового, багатого поживними речовинами сніданку може допомогти схуднути такими способами.

Сніданок дає енергію

Фото: Freepik

Одна з найприємніших переваг, які ви можете отримати від сніданку (крім можливості вживати деякі з ваших улюблених продуктів), полягає в тому, що цей прийом їжі може допомогти підтримувати рівень енергії протягом дня. За даними клініки Клівленда, сніданок забезпечує організм енергією, необхідною для максимальної ефективності протягом дня.

"Сніданок допоможе вам залишатися зосередженим і бадьорим, покращуючи загальну фізичну і розумову працездатність, що дасть змогу бути продуктивнішим", — каже Янг.

Хоча це не пов'язано безпосередньо із втратою ваги, наявність більшої кількості енергії протягом дня може допомогти вам схуднути, тому що ви почуватиметеся бадьорішим і вмотивованішим для тренувань і приготування здорової їжі. Коли ми почуваємося млявими та стомленими, то більш схильні пропустити тренування або з'їсти нездорову їжу. Янг радить просто переконатися, що ви починаєте свій день з поживного сніданку, який "включає баланс вуглеводів, білків і корисних жирів", — каже вона.

Наявність такого балансу поживних речовин важлива, тому що сніданки, які складаються тільки з рафінованого цукру, як-от пампушки, кекси тощо, не додадуть вам енергії, а можуть мати протилежний вплив на ваш рівень енергії.

Дає змогу довше зберігати ситість

Фото: Freepik

Це може здатися очевидним, але споживання калорій зранку може допомогти вам насититися і контролювати апетит протягом дня. "Сніданок запобігає відчуттю сильного голоду протягом дня, що часто призводить до вибору нездорової їжі", — каже доктор філософії Ліза Янг. "Сніданок також змушує вас почуватися ситим довше і допомагає контролювати розміри порцій під час інших прийомів їжі", — додає вона.

Дослідження, опубліковане в журналі Current Developments in Nutrition, показало, що учасники, які снідали, почувалися більш ситими протягом дня. Ключем до відчуття ситості після сніданку є включення до нього всіх ключових елементів, необхідних для здорового харчування: білків, корисних жирів і вуглеводів, багатих на клітковину.

Допомагає уникнути нічних перекусів

Фото: Getty

"Як дипломований дієтолог, я чула, як сотні людей розповідали мені, що вони їдять, і, безсумнівно, люди, які пропускають сніданок, зазвичай жадають вуглеводів вночі", — каже Емі Гудсон.

"Сніданок, що складається з вуглеводів і білків з високим вмістом клітковини, стабілізує рівень цукру в крові протягом дня і може допомогти вам запобігти відчуттю голоду пізніше. Хоча багато людей думають, що пропуск сніданку економить калорії, в кінцевому підсумку вони з'їдають ці калорії пізніше", — додає вона.

Ви отримуєте більше клітковини

Сніданок дає вам можливість додати до свого раціону більше клітковини — поживної речовини, яка має вирішальне значення для зниження ваги.

У дослідженні, опублікованому в "Журналі харчування", йдеться про те, що клітковина пов'язана з більшою втратою ваги і дотриманням дієти, а в клініці Майо стверджують, що продукти з високим вмістом клітковини більш ситні, ніж багато інших видів їжі, а це означає, що ви можете відчувати ситість, з'їдаючи меншу кількість калорій.

За даними Американської кардіологічної асоціації, середньостатистична людина має споживати щонайменше 25-30 грамів клітковини на день.

На щастя, більшість здорових продуктів для сніданку містять напрочуд багато клітковини. Вівсянка, цільнозерновий хліб, фрукти і навіть деякі крупи — чудові джерела клітковини вранці.

Більше білка

Фото: Freepik

Коли справа доходить до того, скільки білка вам слід споживати, Гудсон рекомендує включати до свого сніданку щонайменше 20-30 грамів білка, а також багаті на клітковину вуглеводи і корисні жири.

Шеннон Генрі, доктор медичних наук, рекомендує яйця або йогурт як поживний сніданок із високим вмістом білка. Вона зазначає, що обидва ці продукти можуть збільшити відчуття ситості та скоротити споживання їжі наприкінці дня, що прискорить втрату ваги загалом.

Більше корисних жирів

Фото: freepik

Продукти для сніданку, як-от авокадо, горіхи, яйця і слабосолоний лосось, містять корисні мононенасичені або поліненасичені жири, які пов'язані з контролем апетиту та відчуттям насичення, а це може безпосередньо допомогти в зниженні ваги. Згідно зі звітом, опублікованим у журналі Foods, мононенасичені та поліненасичені жири можуть допомогти регулювати основні гормони голоду, що призводить до кращого контролю апетиту.

Нагадаємо, найважливіші поживні речовини організму важливо отримувати зранку, щоб зарядити вас енергією на весь день.

Раніше Фокус писав про те, чому важливо іноді відмовлятися від солодкого сніданку і "годувати" свій організм білково-жировою їжею з самого ранку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.