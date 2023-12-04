Табу для сніданку: 8 продуктів, які не можна їсти вранці

Сніданок — перший прийом їжі після довгого нічного голодування, тому він має бути максимально корисним і заряджати організм енергією на весь день. Але є продукти, яких слід уникати вранці.

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Сніданок часто називають найкориснішим прийомом їжі за день. Адже він дає нам енергію, покращує настрій та допомагає відновитися після ранкового тренування. Ідеальний сніданок — доволі умовне поняття і для кожного він індивідуальний, залежно від вподобань, особливостей здоров'я та способу життя, проте є низка продуктів, яких варто уникати, щоб почати день більш здорово. Про це пише Health Shots.

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Сніданок має бути насичений необхідними вітамінами та мінералами, які допоможуть підвищити рівень енергії та підтримувати бадьорість протягом дня. Дієтолог Комал Малік розповів про нездорові продукти, яких слід уникати або принаймні вживати в помірних кількостях.

Солодкі каші

Фото: Freepik

Початок дня з тарілки солодких пластівців може забезпечити швидкий приплив енергії, але потім досить швидко настане неминуче її падіння і сильний голод. Вибирайте цільнозернові каші з низьким вмістом цукру, щоб підтримувати стабільний рівень енергії протягом дня й уникати непотрібних стрибків цукру.

Йогурт із наповнювачем

Ароматизований йогурт часто містить прихований цукор і штучні добавки. Замість цього виберіть простий грецький йогурт і додайте свіжі фрукти або трохи меду для солодощі. Таким чином, ви зможете контролювати вміст цукру і при цьому насолоджуватися смачним сніданком.

Білий хліб

Фото: Freepik

Білий хліб виготовляють із рафінованого борошна, в якому відсутні клітковина та поживні речовини, що містяться в цільнозернових продуктах. Їжте цільнозерновий, щоб забезпечити організм постійною енергією та необхідними поживними речовинами.

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Сендвічі

Хоча бутерброди і привабливі, вони сприяють надлишку насичених жирів та порожніх калорій. Вам краще вибрати цільнозерновий хліб і нежирні білки, як-от яйця або запечена курка, й додати овочі для поживного і ситного бутерброда без почуття провини.

Млинці та сироп

Традиційні млинці та сироп можуть виявитися солодкою пасткою. Замість цього виберіть млинці з цільнозернового або мигдалевого борошна і посипте їх свіжими ягодами або невеликою кількістю кленового сиропу чи меду. Це дасть змогу додати поживних речовин і знизити споживання рафінованого цукру.

Оброблене м'ясо

Фото: Freepik

Бекон, ковбаса або сосиски можуть бути основними продуктами сніданку, але високий вміст натрію і насичених жирів у них може бути вкрай шкідливим. Вибирайте більш пісні джерела білка або альтернативи рослинного походження, щоб ваш сніданок був збалансованим і корисним для серця.

Мафіни та випічка

Хоча магазинні кекси та випічка зручні, вони часто містять велику кількість рафінованого цукру та шкідливих жирів. Випікайте самі, використовуючи цільнозернове борошно, і додавайте фрукти або горіхи для більшої поживності. Таким чином, ви зможете насолодитися смачним частуванням без шкоди для здоров'я.

Фруктові соки

Магазинні фруктові соки можуть здатися корисними, але в них часто не вистачає клітковини і, крім цього, вони містять доданий цукор. Вибирайте цільні фрукти або робіть свіжовичавлений сік самі, щоб отримувати повний спектр поживних речовин.

Нагадаємо, які продукти або поживні речовини вам слід обирати, щоб підживлювати свій організм із самого ранку.

Раніше Фокус писав про те, що експерт з довголіття дав три дієві поради з приготування здорового сніданку з омолоджувальним ефектом.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.