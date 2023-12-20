3 головні міфи про застуду та грип, які можуть зруйнувати ваше здоров'я

У холодну пору року навряд чи комусь вдасться уникнути застуди та грипу, тому важливо знати про всі міфи, які можуть тільки погіршити перебіг хвороби.

Коли настає сезон застуди та грипу, ми часто думаємо, що ми експерти, враховуючи, скільки разів хворіли у своєму житті. Але виявляється, деякі поширені уявлення про профілактику та лікування зовсім не відповідають науці. Про це пише Prevention.

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Міф №1: Великі дози вітаміну С допоможуть запобігти застуді

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Добавки з вітаміном С широко рекламуються як засоби, що запобігають застуді, але дослідження показують, що для більшості людей позитивний ефект обмежений. Випробування, які показали, що вітамін С знижує ризик застуди, проводилися на марафонцях і лижниках, а не на звичайних людях. Фактично, високі дози вітаміну "можуть спричинити печію, нудоту, головні болі та навіть камені в нирках", — каже лікарка сімейної медицини Дженніфер Джонсон, — "Якщо ви дотримуєтесь дієти, що містить фрукти та овочі, вам не потрібні добавки", — каже Адам Ратнер, доктор медичних наук. Найкращий спосіб залишатися здоровим — "практикувати корисні для здоров'я звички, як-от фізичні вправи, управління стресом, сон, гарне харчування, ретельне миття рук і уникати скупчень людей", — каже доктор Джонсон.

Міф №2: Ви можете застудитися, якщо вийдете на вулицю без куртки

Застуда часто трапляється в холодну погоду, але не тому, що тіло замерзає. Помилкова думка, ймовірно, пов'язана з тим фактом, що сухе зимове повітря (через яке віруси легше передаються) і низькі температури змушують людей перебувати в приміщенні разом з родичами і колегами, які кашляють і чхають. "Дорослі можуть очікувати від двох до трьох респіраторних інфекцій на рік, а діти, ймовірно, отримають від 10 до 12", — каже доктор Джонсон. Взимку на вулиці одягайтеся тепліше, щоб уникнути обморожень і переохолоджень, і почуватися комфортно, але звичайна застуда не повинна вас турбувати.

Міф №3: Молочні продукти погіршують застуду

Фото: Freepik

Дійсно, під час застуди вироблення слизу різко зростає, але в цьому не винні молоко або інші молочні продукти. Згідно з оглядом, опублікованим в Архіві дитячих захворювань BMJ, густа рідина, що вкриває рот і горло, коли ви застуджені та п'єте молоко, найімовірніше, є сумішшю молока і слини в роті. Вироблення слини збільшується під час застуди, тому що це одна з перших ліній захисту: ваш організм використовує соплі, щоб вимивати віруси з носа і пазух, а також фільтрувати речовини, які ви вдихаєте, а її антитіла допомагають нейтралізувати віруси. Якщо вам не подобається відчуття молока в горлі під час хвороби, віддайте перевагу чаю або звичайній воді, радить доктор Джонсон, оскільки вам потрібно багато рідини. Ще одна причина, чому все ж таки не варто відмовлятися від молочних продуктів: це гарне джерело кальцію і білка, а холодний йогурт або морозиво будуть корисними за болю в горлі.

Нагадаємо, коли застуда чи грип позбавляють вас енергії та апетиту, ці продукти допоможуть вам поліпшити своє самопочуття і пом'якшити неприємні симптоми.

Раніше Фокус писав про те, що, додавши у свій раціон продукти, які сприяють зміцненню імунітету, ви перенесете сезон холодів і застуд без лікарняних.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.