Як швидко відростити густі брови: 5 порад від експертів

Мода на форму брів постійно змінюється, тому важливо знати секрети, які допоможуть швидко змінити їхню форму. Зараз у формі широкі та густі брови — зробити їх такими допоможуть поради експертів.

Давно минули часи тонких, як олівець, і надмірно вищипаних брів. Зараз у тренді густі брови і, схоже, вони в моді надовго. Якщо ви від природи не маєте густих брів, не хвилюйтеся — це не означає, що ви приречені назавжди мати рідкісні брови. Ось кілька порад експертів, як відростити густіші брови або, принаймні, як їх зробити такими за допомогою макіяжу, поки не відростуть. Про це пише Real Simple.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Використовуйте засоби для росту

Фото: Freepik

Для прискорення росту волосся, почніть використовувати спеціальні продукти, наприклад, сироватку. Подібні продукти за короткий час допоможуть відростити густі брови, завдяки наявності вітамінів і спеціальних активних компонентів у складі. Під час нанесення сироватки просто переконайтеся, що ваші брови чисті й сухі, щоб вона проникла у волоски.

Робіть масаж брів

З іншого боку, якщо ви шукаєте простіший варіант, який не коштуватиме вам ні копійки, вам підійде мікромасаж надбрівної дуги. "Обережно постукуйте кінчиками пальців по кожній брові протягом приблизно 30 секунд. Оскільки кожна волосина пов'язана з крихітною кровоносною судиною, стимуляція припливу крові до ділянки брів може сприяти здоровому росту волосся", — пояснює Autumn Estelle.

Використовуйте олівець

Створіть потрібний образ за допомогою олівця для брів. Коли справа доходить до створення густіших брів, макіяж може творити чудеса. Естель називає олівець для мікропідводки "найкращим другом рідкісних брів". Однак дуже важливо правильно його використовувати. "По-перше, виберіть колір, який відображає відтінок (теплий, холодний або нейтральний) і глибину кольору (світлий, коричневий або чорний) ваших брів. Далі потрібно залишати просвіти між кожним штрихом".

Нанесіть гель для брів

Фото: Freepik

Після нанесення олівця для брів можна нанести гель, який додасть бровам 3D-ефекту. "Цей гель сповнений крихітних мікроволокон, які прилипають до волосинок брів і не дають змоги бровам мати фальшивий або намальований вигляд. Якщо вам потрібен мегаоб'єм, почніть з начісування брів, починаючи з кінчиків і просуваючись до початку", — каже Естель. "Потім знову занурте паличку в гель і проведіть пензликом від початку брів до кінця, зберігаючи гель на волосках".

Якщо у вас мало часу або ви віддаєте перевагу більш природному вигляду без макіяжу, навіть один або два шари гелю для брів можуть швидко підняти брови і зробити їх густішими. Це займе всього кілька секунд, але дасть приголомшливий ефект і зробить обличчя більш виразним.

Будьте терплячі

Волосся росте не завжди росте швидко, тому відростання брів може зайняти деякий час. "Насправді, волоссю на бровах може знадобитися від трьох до шести місяців, щоб завершити і відновити новий цикл росту", — каже Естель. Тож, якщо ви переборщили з пінцетом, просто наберіться терпіння і почекайте, поки волосся знову відросте.

Нагадаємо, 5 лайфхаків для макіяжу, які має знати кожна жінка

Раніше Фокус писав про те, що якщо ви прагнете зберегти молодість шкіри й уникнути появи передчасних зморшок, експерт назвала п'ять найкращих інгредієнтів і засобів для догляду за шкірою, на які слід звернути увагу.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.