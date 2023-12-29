Анджеліна Джолі зʼявилася на публіці з дітьми (фото)
Знаменитість з трьома спадкоємцями, яких виховує з Бредом Піттом, відвідала магазин свого бренду. Вона продемонструвала стильний образ у темних тонах.
48-річна американська акторка Анджеліна Джолі та троє із шести її дітей зʼявилися в магазині її бренду Atelier Jolie в Нью-Йорку напередодні. Про це пише Page Six.
Колишня дружина 60-річного Бреда Пітта вийшла у вівторок із сином Паксом, 20, дочкою Захарою, 18, і сином Ноксом, 15.
Джолі також є мамою 22-річного сина Меддокса, 17-річної доньки Шайло та доньки Вів’єн, близнючки Нокса, усіх з яких вона виховує зі своїм колишнім чоловіком Бредом Піттом.
Для сімейного виходу Джолі вибрала повністю чорний ансамбль, продемонструвавши класичне двобортне пальто та широкі штани в поєднанні з закритими туфлями-човниками, сонцезахисними окулярами, стьобаною шкіряною сумкою Saint Laurent і вишуканими браслетами.
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Пакс обрав для виходу чорні кросівки Converse, штани, фіолетову футболку під сорочкою та чорну шапочку.
Тим часом Захара, яка є студенткою коледжу Спелман в Атланті, одягла темно-синю стьобану куртку-пуховик від The North Face поверх білої сорочки, чорних штанів і темно-синіх кросівок Converse, а також носила браслет Celine.
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