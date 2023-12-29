Анджеліна Джолі зʼявилася на публіці з дітьми (фото)

Знаменитість з трьома спадкоємцями, яких виховує з Бредом Піттом, відвідала магазин свого бренду. Вона продемонструвала стильний образ у темних тонах.

48-річна американська акторка Анджеліна Джолі та троє із шести її дітей зʼявилися в магазині її бренду Atelier Jolie в Нью-Йорку напередодні. Про це пише Page Six.

Колишня дружина 60-річного Бреда Пітта вийшла у вівторок із сином Паксом, 20, дочкою Захарою, 18, і сином Ноксом, 15.

Джолі також є мамою 22-річного сина Меддокса, 17-річної доньки Шайло та доньки Вів’єн, близнючки Нокса, усіх з яких вона виховує зі своїм колишнім чоловіком Бредом Піттом.

Анджеліна Джолі із сином Паксом Фото: Getty Images

Для сімейного виходу Джолі вибрала повністю чорний ансамбль, продемонструвавши класичне двобортне пальто та широкі штани в поєднанні з закритими туфлями-човниками, сонцезахисними окулярами, стьобаною шкіряною сумкою Saint Laurent і вишуканими браслетами.

Волосся зірки фільму "Вічні" було розпущене.

Анджеліна Джолі з донькою Захарою Фото: Getty Images

Пакс обрав для виходу чорні кросівки Converse, штани, фіолетову футболку під сорочкою та чорну шапочку.

Тим часом Захара, яка є студенткою коледжу Спелман в Атланті, одягла темно-синю стьобану куртку-пуховик від The North Face поверх білої сорочки, чорних штанів і темно-синіх кросівок Converse, а також носила браслет Celine.

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Геллі Беррі розповіла, які теми зблизили їх з Анджеліною Джолі.

Також Фокус писав про реакцію мешканців Камбоджі на бажання Анджеліни Джолі переїхати до них.