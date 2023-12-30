Софі Тернер, Кевін Костнер і Г'ю Джекман: хто зі знаменитостей розлучився у 2023 році

У той час, коли багато знаменитостей заручилися і зіграли весілля, інші — повідомили про те, що розлучаються. І якщо деякі розлучення мало здивували фанатів, інші шокували. Адже зіркові пари на кшталт Софі Тернер і Джо Джонаса здавалися ідеальними.

Цей рік приніс безліч диких і скандальних розставань, від очікуваних, на кшталт Аріани Гранде та її чоловіка, агента з нерухомості Далтона Гомеса, до несподіваного розлучення Кевіна Костнера і його дружини Крістін Баумгартнер. Пара, яка ще недавно разом позувала на червоних доріжках, скандально ділила каструлі та собачі миски. Ось найгучніші розлучення знаменитостей 2023 року, пише Page Six.

Медоу Вокер і Луї Торнтон-Аллан

Дочка актора Пола Вокера Медоу Вокер з чоловіком Луї Торнтон-Алланом розлучилися після трьох років шлюбу.

До вівтаря Медоу вів друг і колега її покійного батька Він Дізель

У соціальних мережах Медоу сказала, що розлучення було "єдиним рішенням", і поділилася спільною заявою від імені тепер уже колишньої пари.

"Після трьох чудових років шлюбу ми дійшли згоди мирно розлучитися. Це дійсно єдине рішення, і ми щиро сподіваємося, що всі поважатимуть наші побажання про конфіденційність. Ми зберігаємо взаємну любов і повагу одне до одного і продовжимо підтримувати одне одного", — написала модель в Instagram.

Пара пов'язала себе узами шлюбу на пляжі в Домініканській Республіці в жовтні 2021 року. До вівтаря Медоу вів друг і колега її покійного батька Він Дізель.

Мерая Кері та Браян Танака

Мерая Кері та Браян Танака не були офіційно одружені, але вони прожили разом сім років і здавалися міцною парою.

Мерая Кері та Браян Танака

Інсайдер повідомив, що Танака, який молодший за Кері на 14 років, хотів дітей, а вона ні.

Кері ділить близнюків Мароккана і Монро зі своїм колишнім чоловіком Ніком Кенноном.

Кендалл Дженнер і Bad Bunny

Ця парочка знаменитостей теж не пов'язала себе узами шлюбу, але новина про їхнє розставання дуже засмутила фанатів, які сподівалися на інший результат і весільні дзвони.

Кендалл Дженнер і Bad Bunny Фото: Instagram/kendalljenner

Кендалл і Bad Bunny зустрічалися менше року. І їм просто стало важко підтримувати стосунки на відстані через постійні роз'їзди.

Карді Бі та Offset

Карді Бі підтвердила на початку грудня, що вони з Offset розлучилися після шести років шлюбу. Причиною стали чутки про те, що Offset зраджував Карді з іншою жінкою.

Карді Бі та Offset Фото: Getty Images

"Мені не хочеться це з'ясовувати, тому що я вже хвилину, як самотня. Я просто не знаю, як розповісти про це світові", — написала співачка в Instagram і заявила, що з нетерпінням чекає початку 2024 року, щоб почати все "з нуля".

Девід Лінч та Емілі Стоффл

Повідомляють, що дружина Девіда Лінча Емілі Стоффл подала на розлучення зі знаменитим режисером після 14 років шлюбу в грудні 2023 року.

Девід Лінч та Емілі Стоффл Фото: Getty

У пари, яка одружилася 2009 року, є одна дочка, і актриса звернулася до суду з проханням надати їй одноосібну юридичну і фізичну опіку.

Для творця "Твін Пікса", який раніше був одружений з Пеггі Лінч, Мері Фіск і Мері Суїні, це четвертий шлюб.

Кріс Епплтон і Лукас Гейдж

Улюблений перукар Кім Кардаш'ян Кріс Епплтон подав на розлучення із зіркою серіалу "Білий лотос" Лукасом Гейджем 13 листопада після всього лише шести місяців шлюбу.

Кріс Епплтон і Лукас Гейдж Фото: Getty Images

Епплтон назвав причиною розколу непримиренні розбіжності і зазначив, що вони підписали післяшлюбну угоду лише за кілька тижнів після весілля у квітні.

Джоді Тернер-Сміт і Джошуа Джексон

Акторка і модель Джоді Тернер-Сміт подала на розлучення із зіркою серіалу "Грань" Джошуа Джексоном 2 жовтня 2023 року. Джоді назвала причиною розставання непримиренні розбіжності.

Джоді Тернер-Сміт і Джошуа Джексон Фото: Getty Images

Джошуа і Джоді зв'язали себе узами шлюбу на скромному весіллі в грудні 2019 року після того, як вона освідчилася йому майже за рік до цього.

У пари є спільна донька Джені, яка народилася 2021 року. Джексон уже почав зустрічатися з актрисою Лупітою Ніонго.

Г'ю Бонневіль і Лулу Вільямс

Зірка культового серіалу "Абатство Даунтон" Г'ю Бонневіль і його дружина Лулу Вільямс розлучилися після 25 років шлюбу.

Г'ю Бонневіль і Лулу Вільямс

Представник актора підтвердив, що пара розійшлася 30 вересня. У Бонневіля і Вільямс є одна дитина, син на ім'я Фелікс.

Денні Мастерсон і Біжу Філліпс

Біжу Філліпс подала на розлучення з актором Денні Мастерсоном у вересні після того, як його засудили до 30 тюремного ув'язнення за зґвалтування.

Денні Мастерсон і Біжу Філліпс

Причиною розколу Філліпс назвала непримиренні розбіжності. Пара прожила в шлюбі майже 12 років. У них є 9-річна донька Фіанна Френсіс.

Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс

Після 27 років шлюбу і двох дітей Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс оголосили про своє розставання 15 вересня.

Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс Фото: thehughjackman/instagram

"Нам пощастило провести майже три десятиліття разом як чоловік і дружина в прекрасному, люблячому шлюбі. Наш шлях тепер змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити своє індивідуальне зростання", — написав дует у спільній заяві для People .

Пара, яка одружилася 1996 року, назвала свою сім'ю своїм "вищим пріоритетом", написавши: "Ми розпочинаємо цю наступну главу з вдячністю, любов'ю і добротою".

Джо Джонас і Софі Тернер

Джо Джонас і Софі Тернер розлучилися після чотирьох років шлюбу. Джо Джонас подав на розлучення з Софі після чотирьох років шлюбу 5 вересня. У заяві співак, у якого двоє дітей від актриси "Гри престолів", заявив, що їхній шлюб "безповоротно зруйнований".

Джо Джонас і Софі Тернер Фото: Getty Images

Розлучення зрештою стало скандальним, коли Джо почав звинувачувати Софі в тому, що вона нібито кинула їхніх дочок на нього і поїхала на зйомки. У соцмережах і ЗМІ розгорнулася кампанія на захист акторки, а журналісти почали ставити запитання, чи немає в заявах мізогінії.

Пізніше джерела повідомили, що "розлучення було останнім засобом" для Джонаса, який "відчував, що вичерпав усі можливості врятувати шлюб". Софі вже почала зустрічатися з британським аристократом Перегріном Пірсоном.

Тіна Ноулз і Річард Лоусон

Мати Бейонсе, Тіна Ноулз, 26 липня подала на розлучення зі своїм другим чоловіком Річардом Лоусоном. Причиною їхнього розставання бізнесвумен назвала "непримиренні розбіжності".

Тіна Ноулз і Річард Лоусон

Пара дружила протягом десятиліть, перш ніж у 2013 році вони вирішили спробувати перевести свої стосунки в іншу площину. Два роки потому вони одружилися під час приголомшливої церемонії на яхті в Ньюпорт-Біч, Каліфорнія.

Раніше вона була одружена з Метью Ноулзом, від якого в неї є доньки Бейонсе і Соланж.

Белла Хадід і Марк Кальман

Модель Белла Хадід та її бойфренд Марк Кальман розлучилися після двох років стосунків.

Белла Хадід і Марк Кальман Фото: Getty Images

"Вони були дуже закохані одне в одного, але стосунки зрештою вичерпали себе, і вони вирішили покласти цьому край, — розповіло джерело.

Софія Вергара і Джо Манганьєлло

Актори Софія Вергара і Джо Манганьєлло оголосили про своє розставання в липні 2023 року. Пара одружилася на розкішній церемонії 2015 року.

Софія Вергара і Джо Манганьєлло Фото: Instagram sofiavergara

У заяві пари йдеться: "Ми прийняли важке рішення розлучитися. Як двоє людей, які дуже люблять і піклуються одне про одного, ми ввічливо просимо поважати наше приватне життя в цей новий етап нашого життя".

З чуток, Софія і Джо були занадто різними людьми, до того ж Джо хотів дітей, а Софія була зосереджена на своїй кар'єрі та світському житті. Розлучення пройшло мирно, Вергара навіть віддала Джо його улюблену собачку.

Аріана Гранде і Далтон Гомес

У липні 2023 року ЗМІ повідомили, що співачка Аріана Гранде та її чоловік Далтон Гомес тихо розлучилися в січні того ж року і планували розлучитися. "Вони прийшли до рішення разом", — розповів інсайдер.

Аріана Гранде і Далтон Гомес Фото: Instagram arianagrande

Пара почала зустрічатися на початку 2020 року й побралася менш ніж за рік. Вони одружилися на приватній весільній церемонії в травні 2021 року в її особняку в Монтесіто, Каліфорнія. Буквально відразу після розлучення Аріана почала зустрічатися з актором Ітаном Слейтером, який покинув свою дружину і дитину.

Рікі Мартін і Джван Йосеф

У спільній заяві від 6 липня Рікі Мартін і Джван Йосеф оголосили, що розлучаються після шести років шлюбу.

Рікі Мартін і Джван Йосеф Фото: Getty Images

"Наше найбільше бажання зараз — зберегти здорову сімейну динаміку і стосунки, засновані на мирі та дружбі, щоб продовжити спільне виховання наших дітей, зберігаючи повагу і любов, які ми відчуваємо один до одного", — написало вже колишнє подружжя.

Рікі та його коханий одружилися 2017 року, у них народилися дочка Люсія і син Ренн.

Торі Спеллінг і Дін Макдермотт

Зірка "Беверлі-Гіллз" Торі Спеллінг і Дін Макдермотт оголосили про своє розставання 17 червня. Пара прожила в шлюбі 18 років і виховує п'ятьох дітей. Торі змусила похвилюватися своїх фанатів.

Торі Спеллінг і Дін Макдермотт із дітьми Фото: Instagram torispelling

Дочка зоряного покійного продюсера Аарона Спеллінга в якийсь момент ледь не оголосила себе банкрутом, жила з дітьми в трейлері і навіть стала свідком злочину.

Кевін Костнер і Крістін Баумгартнер

Дружина Кевіна Костнера Крістін Баумгартнер 1 травня подала на розлучення із зіркою "Єллоустоуна" після 18 років шлюбу.

Кевін Костнер і Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

Крістін назвала причиною їхнього розставання "непримиренні розбіжності" і попросила про спільну опіку над їхніми трьома дітьми. У підсумку розлучення стало неймовірно скандальним: Костнер виганяв колишню дружину зі свого сімейного будинку, пара ділила собачі миски і домашнє начиння, а Крістін вимагала від актора-мільйонера достатню суму відступних. За всім цим з подивом спостерігали фанати Костнера. Словом, це розлучення точно можна назвати найскандальнішим розлученням 2023 року.

Тоні Гаррн і Алекс Петтіфер

У квітні модель Тоні Гаррн оголосила в Instagram, що вона та її чоловік, зірка фільму "Супер Майк" Алекс Петтіфер розлучаються після двох років шлюбу.

Тоні Гаррн і Алекс Петтіфер

"Ми продовжимо наші стосунки як друзі та батьки нашого ангела Луки", — написала Гаррн в Instagram, маючи на увазі однорічну доньку пари.

Шеннон Доерті та Курт Ісварієнко

Шеннон Доерті подала на розлучення з чоловіком Куртом Ісварієнком 21 квітня після того, як у неї "не було іншого вибору".

Публіцист Доерті Леслі Слоан натякнула на той факт, що невірність могла бути причиною їхнього розколу.

Шеннон Доерті та Курт Ісварієнко

Повідомляють, що між актрисою і фотографом немає шлюбного договору, вони одружені з жовтня 2011 року і не мають дітей.

Ден Рейнольдс і Айя Волкман

Ден Рейнольдс, фронтмен Imagine Dragons і його дружина Ая Волкман офіційно оголосили про розставання після більш ніж 10 років шлюбу. Пара, у якої четверо дітей, розлучилася ще рік тому.

Ден Рейнольдс і Айя Волкман

Пізніше з'ясувалося, що пара подавала документи на розлучення ще 2018 року, але через рік вони помирилися.

Ден Рейнольдс уже зустрічається з актрисою Мінкою Келлі.

Ель Фаннінг і Макс Мінгелла

Акторка Ель Фаннінг підтвердила свій розрив із Максом Мінгеллою, зіркою "Розповіді служниці" у квітні.

Ель підтвердила, що вона знову самотня, але, як і раніше, "безнадійний романтик".

Ель Фаннінг і Макс Мінгелла

Вона і Мінгелла зустрілися на зйомках фільму "Teen Spirit" 2018 року, а рік потому дебютували на червоній доріжці Met Gala. Своє особисте життя вони тримали в таємниці, за ці роки вони лише кілька разів з'являлися на публіці.

Неясно, коли саме їхні стосунки закінчилися.

Різ Візерспун і Джим Тот

Ще одна ідеальна голлівудська пара оголосила про своє розлучення в березні 2023 року. На момент розставання парі залишалося всього два дні до 12-ї річниці весілля.

Різ Візерспун і Джим Тот Фото: Getty Images

"Ми з великою обережністю й увагою ухвалили важке рішення про розлучення", — написала актриса в Instagram.

Лауреатка премії "Оскар" додала, що "найбільшим пріоритетом" пари є їхній син Теннессі.

Брітні Спірс і Сем Асгарі

17 серпня Спірс і Асгарі вирішили розлучитися в липні після року шлюбу. Розлучення виявилося скандальним, тому що почали з'являтися натяки на те, що Брітні зраджувала Сему, який був з нею кілька років до того, як вони вирішили одружитися.

Брітні Спірс і Сем Асгарі Фото: Britney Spears/Instagram

Також інсайдери розповідали, що пара часто скандалила і навіть билася. Але серед причин розставання називали і викидень Брітні. Співачка не змогла впоратися з цією втратою, бо дуже хотіла стати матір'ю.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про головні скандали 2023 року.