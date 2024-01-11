Кішка Тейлор Свіфт заробила $97 мільйонів

Олівія Бенсон знімалася з Тейлор Свіфт у її кліпах, а також стала героїнею кількох високобюджетних рекламних роликів. Крім того, вона розробила свою власну лінію товарів.

Кішка 34-річної американської співачки Тейлор Свіфт на прізвисько Олівія Бенсон заробила 97 мільйонів доларів, ставши однією з найбагатших тварин у світі. До того ж, її статки більш ніж удвічі вищі, ніж у нового бойфренда її господині, зірки НФЛ Тревіса Келсі з його 40 мільйонами. Рейтинг найбагатших тварин опублікував ресурс AllAboutCats.com. У ньому улюблениця артистки поступилася тільки знаменитій кішці на прізвисько Нала зі 100 мільйонами доларів.

Олівія Бенсон — кішка породи скоттіш-фолд. Вона з'явилася у співачки 2014 року і була названа на честь персонажа Марішки Харгітей із серіалу "Закон і порядок: Спеціальний корпус".

Олівія Бенсон

Тварина "розробила свою власну лінію товарів і знімалася в багатьох високобюджетних рекламних роликах, зокрема для таких брендів, як Diet Coke і Ned Sneakers". Олівія Бенсон також знімалася в кліпах своєї господині "Blank Space" і "Me!".

Кішка Тейлор Свіфт знялася разом із нею в кліпі, який переглянули понад три мільярди разів

У Тейлор є ще один кіт, Бенджамін Баттон, названий на честь персонажа Бреда Пітта у фільмі 2008 року "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", але він не ввійшов до списку багатих домашніх тварин.

Лідером списку тварин-багатіїв уже не вперше стала німецька вівчарка, відома як Гюнтер VI, якому належить корпорація Gunther Corporation. Він управляє майном і статками собаки та завдяки інвестиціям у нерухомість збільшив успадковані дідусем Гюнтером статки з 80 мільйонів доларів у 1992 році до 500 мільйонів доларів.

Своє місце в рейтингу найбагатших домашніх тварин світу посіли собаки Опри Вінфрі Седі, Санні, Лорен, Лейла і Люк, статки яких оцінюють у 30 мільйонів доларів.

Кішка покійного Карла Лагерфельда Шупетт також посідає високе місце в рейтингу зі статками в 13 мільйонів доларів, а собака Понтіак покійної акторки Бетті Вайт оцінюється в 5 мільйонів доларів.

По 1,5 мільйона доларів кожна отримала знамениті в Instagram собаки Мопс Дуг, Такер і Марутаро.

Повертаючись до бойфренда Тейлор Свіфт Тревіса Келсі, з яким співачка зустрічається з минулого гола, додамо, що капітал дворазового чемпіона Суперкубка підтримують кілька вигідних рекламних угод із такими компаніями, як McDonald's, Papa John's, Nike і Dick's Sporting Goods.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі Фото: Getty Images

Наразі у спортсмена чотирирічний контракт на 57,25 мільйона доларів, який він підписав із "Канзас-Сіті Чіфс". Угода включала гарантовані гроші в розмірі 22,75 мільйона доларів на додаток до річної зарплати в розмірі 14 312 500 доларів. Однак Келсі відкрито заявив про те, що йому "недоплачують".

"Мої менеджери та агенти люблять говорити мені, як мені недоплачують. Щоразу, коли я говорю про бажання отримати більше грошей, вони просто кажуть: "Чому б тобі не піти до "Чіфс" і не запитати їх? Коли я побачив, як колишній ресивер "Чіфс" Тайрік Хілл переходить до "Маямі Долфінс" і отримує 30 мільйонів доларів на рік, я подумав: "Чувак, це в два-три рази більше, ніж я отримую"", — розповідав футболіст.

Статки Тейлор Свіфт оцінюються в 740 мільйонів доларів і продовжують зростати. Виходить, що вона більш ніж у 24 рази багатша за свого кавалера.

Раніше Фокус писав, що Тейлор Свіфт дала рідкісний коментар про свій новий роман, а також розповідав, чому вона назвала Каньє Веста і Кім Кардаш'ян "сміттям".