Дженна Ортега вийшла на публіку у відвертій сукні (фото)
Знаменитість відвідала премʼєру картини "Фаворитка Міллера". У фільмі акторка закохується у свого вчителя.
21-річна американська акторка Дженна Ортега відвідала прем’єру свого майбутнього фільму "Фаворитка Міллера" на Міжнародному кінофестивалі в Палм-Спрінгсі. Про це пише Daily Mail.
Зірка екрану продемонструвала білу мінісукню Valentino з весняної колекції бренду 2024. Відверте декольте вечірнього вбрання було прикрашене квітчастими елементами.
Дженна поєднала ансамбль із білим чокером і туфлями в тон Christian Louboutin. Акторка також носила елегантний перлинний браслет на зап’ясті.
Раніше ввечері Ортега також одягла вишукане біле пальто до сукні, перш ніж зняти його для червоної доріжки.
Темні пасма юної знаменитості спадали легкими хвилями на плечі, і вона підкреслила свої риси обличчя легкими рожевими рум’янами і помадою.
У картині "Фаворитка Міллера" Дженна Ортега грає розумну студентку творчого письма Каїро Світ, яка переживає почуття до свого вчителя і письменника-невдахи Джонатана Міллера (роль якого грає Мартін Фріман).
Фільм вийде на широкі екрани в Україні з 8 лютого 2024 року.
Нагадаємо, Дженна Ортега зʼявилася на публіці в образі школярки.
Також Фокус писав про чутки щодо роману Дженни Ортеги з Джонні Деппом.