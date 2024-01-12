У 100 років померла художниця Оксана Грудзинська: її панно прикрашають станцію метро "Хрещатик"

Грудзинська створила безліч монументальних керамічних панно та архітектурних керамічнх вставок. Працювала над відновленням Києва, зруйнованого Другою світовою війною.

У віці 100 років пішла з життя українська художниця декоративного і монументального мистецтва Оксана Грудзинська. Її найвідомішу роботу кияни бачать щодня – панно, створене за мотивами традиційного українського рослинного орнаменту, прикрашає станцію метро "Хрещатик". Про смерть художниці повідомили у Національному музеї декоративного мистецтва України, де експонувалися понад 100 творів Грудзинської.

Оксана Грудзинська народилася 28 липня 1923 року в Москві, в родині архітектора. Закінчила Московський інститут прикладного та декоративного мистецтва. Там її педагогами були художники Олександр Дейнека та Роберт Фальк. Дипломною роботою молодої художниці стало керамічне панно "Українські танці".

З 1947 року Оксана Грудзинська працювала в експериментальній майстерні художньої кераміки Інституту архітектури Академії будівництва та архітектури УРСР. Разом з іншими художниками та майстрами Грудзинська працювала над відновленням зруйнованого Другою світовою війною Києва.

Оксана Грудзинська із колегами Фото: Національний музей українського народного декоративного мистецтва/Facebook

Оксана Грудзинська стала заслуженою художницею Української РСР та членом Національної спілки художників України. Вона створила безліч керамічних творів: не тільки монументальних панно для окраси будинків, а й посуд. Надихалась національними українськими орнаментами та мотивами.

"Витоки логічності, краси, поетичності художнього стилю Оксани Грудзинської лежать в українському народному мистецтві. В основі її творчості – застосування не стільки форм і мотивів народного мистецтва, скільки принципів, що складають його основу. Роботи художниці такі ж ясні, логічні, насичені добрим світлом і позитивною енергетикою, як і сама мисткиня", – зазначили в музеї.

Станція метро "Хрещатик" Фото: Соцмережi

Грудзинська 20 років працювала у "Софіївській гончарні", на початку 1970-х років почала роботу в Художньому фонді України.

Хоч найвідомішою її роботою стали панно для станції метро "Хрещатик", вона також працювала над фасадом павільйону "Тваринництво" на ВДНГ у Києві, вестибюлю Національного музею українського народного декоративного мистецтва, санаторію "Донбас" у Слов’янську.

Павільйон "Тваринництво" на ВДНГ Фото: Національний музей українського народного декоративного мистецтва/Facebook

Мозаїчне панно у Механіко-металургійному технікумі в Києві Фото: Національний музей українського народного декоративного мистецтва/Facebook

Цікаво, але панно на станції метро складається з 12 типів прямокутних панелей, які задумані з безліччю варіантів компонування.

Вона також працювала над оформленням:

головного фасаду будинку культури Хоростківського цукрозаводу Тернопільської області (1970);

інтер’єрів заводу "Красное знамя" у м. Рязань, Росія (1985);

будинку культури спиртового заводу с. Триліси Фастівського р-ну на Київщині (1970-ті);

бази відпочинку Запорізького металургійного комбінату на Бердянській косі;

майолікових панно "Історія зв’язку" в інтер’єрі Будинку зв’язку в м. Деражня на Хмельниччині (1971);

мозаїчних панно для механіко-металургійного технікуму в Києві (1972); рафінадного заводу в м. Суми (1982); палацу культури хімічного об’єднання "Азот" у Рівному (1979) та ресторану в м. Кентау, Казахстан (1965).

У серпні 2023 року у Києві відбулася ювілейна виставка художниці – "Магія кераміки Оксани Грудзинської. 100 років, 100 робіт, 100 друзів".

Ювілей Оксани Грудзинської Фото: Національний музей українського народного декоративного мистецтва/Facebook

Нагадаємо, раніше на аукціоні Sotheby's продали пейзаж відомого українського художника Івана Марчука.

Картина під назвою "Тут спокій оселився" була створена 1982 року. Як заявив сам Іван Марчук, картину продали за 76 тисяч 200 євро (у гривнях це орієнтовно 2 мільйони 197 тисяч).