Енн Гетевей помічена на рідкісному побаченні з чоловіком (фото)
Акторка та кінопродюсер одружилися у 2012 році. Вони виховують двох дітей.
41-річна американська акторка Енн Гетевей та її чоловік Адам Шульман, 42, помічені напередодні разом під час рідкісної публічної появи в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.
Зірка фільму "Щоденники принцеси" та кінопродюсер стали гостями урочистої церемонії нагородження National Board Of Review Awards.
Енн накинула на плечі чорний блейзер, щоб зігрітися у своїй глибокій, блискучій сукні з паєтками, коли вона йшла зі своїм давнім партнером та батьком її дітей.
Акторка носила блискучі чорні туфлі, коли виходила на урочистий вечір.
Зокрема, Гетевей додала до вечірнього образу висячі діамантові сережки, а також кілька ефектних каблучок із дорогоцінним камінням поряд із золотою обручкою.
Шульман тим часом одягнув класичний чорний костюм з атласною краваткою та блискучі туфлі, щоб доповнювати образ дружини.
Зірка картини "Диявол носить Prada" одружена з Адамом Шульманом з 2012 року, і в них підростають двоє дітей.
Уперше пара познайомилася через спільних друзів на кінофестивалі в Палм-Спрінгс у квітні 2008 року.
Нагадаємо, Енн Гетевей розкрила секрет свого щасливого шлюбу.
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