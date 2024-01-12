Розкішна Джулія Робертс знялася для Vogue

Актриса зізналася, що не боїться старіти, оскільки те життя, яке вона веде, дає їй змогу не турбуватися про зморшки. І цьому є просте пояснення.

56-річна американська акторка Джулія Робертс демонструє, що не боїться старіти і приймає свій вік, залишаючись такою ж життєрадісною і ефектною, як і багато років тому. Своїм головним секретом молодості героїня "Красуні" поділилася в ексклюзивному інтерв'ю британському Vogue. Вона не тільки поговорила з журналістом Річардом Кертісом, з яким дружить уже 25 років, а й знялася в різних образах. Фото зробив Лахлан Бейл, а стилізував зйомку Едвард Еннінфул, головний редактор журналу.

Під час зйомок акторка приміряла розкішні ансамблі від Valentino, Tom Ford і Stella McCartney, а для головної сторінки вона позувала у вбраннях від Gucci і ювелірних прикрасах Chopard, позуючи в червоному ансамблі з мікрошортами.

Фото: Vogue Фото: Vogue Фото: Vogue Фото: Vogue Фото: Vogue Фото: Vogue

Розмірковуючи про вік, Джулія зізналася, що старіння не обійшло її стороною, але своїм виглядом вона завдячує хорошим генам. Ще один секрет молодості — життя, яке приносить задоволення.

"Я вірю в любов хорошої людини. Я вірю, що мій чоловік любить мене і піклується про мене, тож я почуваюся дуже щасливою. І щоразу, коли ви бачите когось щасливого, не має значення, скільки йому років. Тоді ви ніби звикаєте посміхатися, і тому ваше обличчя залишається щасливим. А якби ви були похмурі, це було б помітно", — зізналася Джулія.

Вона згадала слова старої знайомої, яка давно сказала їй, що після 50 років обличчя — це відображення прожитого життя.

В одному з інтерв'ю актриса сказала, що якби вона могла дати собі пораду в 19 років, то сказала б: "Стань рівнішою. Все буде добре, і не вищипуй брови".

Робертс перебуває у шлюбі з кінооператором Деніелом Модером уже понад 20 років. Уже через два роки після одруження у пари народилася двійня. Пологи почалися раніше покладеного терміну на 4 тижні. Однак, незважаючи на передчасні пологи, з малюками будов все добре, жодних ускладнень не спостерігалося. Ще через три роки у пари народився ще один хлопчик, якого назвали Генрі Деніела Модеравід.

Відомо, що Джулія з сім'єю мешкає у своєму пентхаусі в Нью-Йорку (на Мангеттені) і на ранчо в Тахо. Також акторка має особняк у Малібу, Каліфорнія.

Раніше Фокус писав, що Джулія Робертс припустила, де була б головна героїня "Красуні" зараз.