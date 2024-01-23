Ріта Ора продемонструвала стильну шубу українського бренду (фото)

Зірка сцени албанського походження прибула до Парижа під час Тижня моди. Вона обрала для прогулянки вбрання від українського дизайнера.

33-річна англійська співачка Ріта Ора продемонструвала стильну шубку українського бренду Kulakovsky. Знімками з французької столиці зірка сцени ділиться в Instagram.

"У неділю ми обідаємо, і так, я можу бути крихкою з минулої ночі", — написала дружина режисера Тайки Вайтіті, яка, судячи з усього, прибула до Парижа на Тиждень моди.

Артистка албанського походження зʼявилася на публіці в шубі від Артура Кулаковського. Вбрання мало кремовий відтінок. Воно зроблене з овчини. До французького луку Ора додала кофтинку в тон, світлі джинси та чорні лофери італійського бренду Miu Miu. Волосся знаменитість залишила розпущеним.

Ріта Ора в Парижі

Як зазначили на сторінці бренду в соцмережі, стилісткою образу стала Піппа Аткінсон.

Ріта Ора в Парижі Фото: Instagram ritaora

Це не перша поява співачки у вбраннях українських брендів. Зокрема, на "Євробачення-2023" у Ліверпулі вона прибула в пальті від LITKOVSKA. Після цього Ріта Ора також обирала українських дизайнерів. Наприклад, демонструвала спідницю з вишивкою від GASANOVA, позуючи для зйомки для журналу.

Нагадаємо, Ріта Ора з чоловіком перевтілилися в героїв "Шрека".

Також Фокус писав про появу Ріти Ори на обкладинці глянцю в образі українського бренду.