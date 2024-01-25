Донька Кайлі Дженнер відвідала Тиждень моди в Парижі (фото)
Пʼятирічна Стормі доповнювала маму в чорному гламурному образі. До них згодом приєдналася Кріс Дженнер.
26-річна американська модель та теледіва Кайлі Дженнер та її донька Стормі Вебстер, якій 1 лютого 2024 виповнюється шість років, зʼявилися разом під час показу Valentino Haute Couture на Тижні моди в Парижі. Про це пише Page Six.
Після відвідування показу Jean Paul Gaultier раніше в той же день зірка реаліті-шоу "Кардашʼяни" продемонструвала чорну сукню в підлогу без бретелей і відповідну чорну накидку з обробкою з пір’я, яку вона скинула з плечей.
Мама двох дітей доповнила свій образ парою чорних сонцезахисних окулярів і золотих сережок. Волосся дівчина Тімоті Шаламе зібрала в пучок та зробила вечірній макіяж.
Пʼятирічна Стормі пішла по стопах своєї зіркової мами, також одягнувши схожу чорну накидку та пару чорних балеток.
Спадкоємиця репера Тревіса Скотта також носила пару чорних окулярів і тримала в руках маленьку чорну сумочку.
Зокрема, Кайлі сфотографувалася з акторкою Флоренс Пʼю — колишньою дівчиною Тімоті Шаламе. Зіркові дівчата обіймалися та посміхалися для фото. Самого Шаламе поруч з коханою в цей день не було.
У Кайлі Дженнер та Тревіса Скотта, окрім Стормі, також підростає 1-річний син Ейр. Пара кілька разів сходилася та розходилася. Втім, наразі мама двох дітей перебуває у стосунках з Тімоті Шаламе.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер відвідала премʼєру фільму "Вонка", у якому Тімоті Шаламе зіграв головну роль.
Також Фокус писав про публічні поцілунки Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе.