Джіджі Хадід показала рідкісні кадри доньки Хай (фото)

Дівчинка народилася восени 2020 року. Наразі вона єдина спадкоємиця супермоделі.

28-річна американська модель Джіджі Хадід показала рідкісні фото трирічної доньки Хай. Сімейні кадри зірка подіумів палестинського походження опублікувала в Instagram з понад 78 млн підписників.

"Доволі нещодавнє", — написала мама однієї дитини.

На фото з архіву Джіджі зʼявилася її єдина спадкоємиця, яка народилася у вересні 2020 року від співака Зейна Маліка. Модель з донькою дивилися у вікно. Також вони сиділи на березі океану. А на одному з кадрів Хай лежала на снігу в якраво-рожевому костюмчику. Хадід так і не показує обличчя єдиної дитини, оберігаючи її приватність.

"Ооо, Хай вже велика", "Я поважаю те, як ти захищаєш свою доньку від ЗМІ і не показуєш її обличчя, така хороша мати", "Коли Хай так виросла?" — коментують нову публікацію Джіджі її підписники.

Джіджі Хадід

Модель та співак Зейн Малік розійшлися восени 2021 року на фоні скандалу з ймовірним застосуванням домашнього насильства з його боку до мами Джіджі Йоланди.

Після цього тривалий час зірці подіумів приписували роман з Леонардо Ді Капріо, а наразі вона зустрічається з іншим голівудським актором — Бредлі Купером.

Джіджі Хадід та Зейн Малік Фото: Instagram gigihadid

Нагадаємо, Бредлі Купера та Джіджі Хадід помітили на побаченні в аеропорту.

Також Фокус писав про появу на публіці Джіджі Хадід та її мами Йоланди.