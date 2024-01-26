Бред Пітт хоче дітей від Інес де Рамон: де пара наразі живе

Про новий роман голівудського актора стало відомо восени 2022 року. До цього він тривалий час перебував у стосунках з Анджеліною Джолі, з якою виховував шестеро дітей.

60-річний американський актор Бред Пітт хоче дітей від своєї дівчини Інес де Рамон, 31. Про це пише inTouch Weekly.

"Бред та Інес [де Рамон] стали дуже серйозними: вона переїхала до нього, і вони обговорювали народження дитини. Декого це може шокувати, але їхні близькі не здивуються, якщо вона вже вагітна", — розкриває секрети пари інсайдер видання.

Зокрема, джерело додало, що "годинник Інес цокає". Втім, Бред перебуває в чудовій формі, тому це не стане сюрпризом, що старший голівудський актор може стати батьком дитини, яку народить йому набагато молодша дівчина.

Проте представник зірки фільму "Троя" заперечує плани пари народжувати спадкоємця.

Інес де Рамон Фото: inesdrmn/instagram

Інсайдер додає, що актор та дизайнерка ювелірних прикрас багато часу проводять у французькому маєтку Бреда Château Miraval, який він через суд ділив з колишньою дружиною Анджеліною Джолі. Разом з цим вони живуть і в Каліфорнії. Інес почувається "як вдома" поруч з коханим.

"Вони щиро закохані і проводять весь час разом", — зазначає джерело видання.

Інес де Рамон Фото: inesdrmn/instagram

"І хоча вони не планують одружуватися — поки що — Бред каже, що це найпростіші стосунки, які він коли-небудь мав", — додає інсайдер.

Від Анджеліни Джолі, з якою він остаточно розлучився лише у 2023 році, в Бреда Пітта підростають шестеро дітей, троє з яких біологічні. 22-річний Меддокс настільки налаштований проти батька, що навіть свідчив проти нього на слуханні щодо опіки. 20-річний Пакс тим часом якось назвав голівудського актора "жахливою людиною". А 19-річна Захара публічно відмовилася від прізвища Бреда, сказавши, що вона "Захара Джолі".

Бред Пітт та Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

"Вони більше з ним не розмовляють", — зізнається джерело.

І хоча нинішня угода про опіку дозволяє актору бачитися з 17-річною Шайло та 15-річними близнюками Ноксом і Вів’єн, "це досить незручно, тому що їхні брати і сестри викреслили його зі свого життя", – додає інсайдер.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі налаштовує дітей проти Бреда Пітта, на думку актора.

Також Фокус писав про святкування 60-річчя Бреда Пітта.