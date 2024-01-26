Анджеліна Джолі вийшла на публіку в елегантному образі (фото)

Актриса разом із сином зайшла в дорогий суші-бар. Для виходу у світ вона обрала світліший, ніж зазвичай, ансамбль.

48-річна американська акторка Анджеліна Джолі була помічена в Sushi Park у Лос-Анджелесі зі своїм 20-річним прийомним сином Паксом. Знаменитість, яка для прогулянок традиційно обирає темні ансамблі, цього разу з'явилася в дещо несподіваному образі, пише Daily Mail.

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Енджі одягла довгу білу сукню, накинувши зверху темний палантин. Свій образ вона доповнила чорною шкіряною сумочкою, яку носила на згині правого ліктя, і бежевими човниками на шпильці. Своє довге волосся актриса традиційно залишила розпущеним, і воно вільними хвилями падало їй на плечі.

Пакс обрав для виходу біле худі, темні штани, шапку і кросівки.

Перекусивши в суші-барі торгового центру, де чек на одну людину становить $400 доларів, мати і син поїхали.

Зараз Джолі завантажена роботою. Крім повернення на екрани в довгоочікуваному біографічному фільмі "Марія", Джолі знову озвучить Майстра Тигрицю в анімаційному продовженні "Кунг-фу Панда 4".

За даними IMBD, її фільми "Зіграна кожна нота" і "Малефісента 3", а також шпигунський трилер "Мод проти Мод" з Голлі Беррі в головній ролі перебувають у стадії підготовки.

Вона також працює над бродвейською музичною адаптацією "Аутсайдерів" за мотивами серіалу С. Е. Роман Гінтона 1967 року і фільм Френсіса Форда Копполи 1983 року.

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