Дієта довгожителів: секрети харчування людей, які живуть найдовше

Не тільки гени, а й харчування впливає на якість і тривалість нашого життя, що доводять довгожителі з "Блакитних зон". Дізнайтеся про принципи та правила харчування найдовгоживучіших людей у світі.

Неправильне харчування може бути однією з причин погіршення вашого здоров'я. Спробуйте дотримуватися дієти "Блакитної зони", яка виникла на основі роботи Дена Бюттнера, щоб максимально поліпшити своє здоров'я та самопочуття. Блакитна зона — це не науковий термін, ця назва з'явилася після того, як команда дослідників намалювала на карті сині кола, що позначають місця надзвичайного довголіття. Таким чином області всередині кола стали називати "блакитною зоною". Тож як харчуються найдовгоживучіші люди у світі? Про це пише Health Shots.

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Що таке дієта Блакитної зони?

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До регіонів, де люди живуть довше, ніж інші, зараховують Окінаву (Японія), Сардинію (Італія), Нікої (Коста-Ріка), Ікарію (Греція) і Лома-Лінду (Каліфорнія), де фрукти, овочі, цільнозернові продукти, боби і горіхи є основним джерелом їжі, зазначає дієтолог. Пріті Нагар . Харчування довгожителів також включає помірну кількість риби та морепродуктів, дуже мало м'яса та молочних продуктів, а також акцент на свіжі, сезонні продукти місцевого виробництва. Крім того, однією з важливих рекомендацій цієї дієти є велика кількість питної води, помірне вживання вина (особливо червоного) і трав'яних чаїв.

Дієта — це не тільки вибір продуктів харчування, а й спосіб життя, що сприяє довголіттю, наприклад, регулярна фізична активність, міцні соціальні зв'язки і методи зниження стресу.

Дієта "Блакитної зони" пропонує кілька переваг, які сприяють довголіттю і здоров'ю людей, що живуть у цих районах.

Збільшення тривалості життя

Дієта багата антиоксидантами та поживними речовинами рослинного походження, які можуть зменшити запалення та окислювальний стрес.

Поліпшення здоров'я серця

Дієта з акцентом на цільнозернові продукти, фрукти, овочі та корисні жири з горіхів і риби сприяє здоров'ю серцево-судинної системи завдяки зниженню рівня холестерину й артеріального тиску.

Контроль ваги

Фото: Freepik

Дієта "Блакитної зони" з високим вмістом клітковини та низьким вмістом оброблених харчових продуктів і шкідливих жирів допомагає підтримувати здорову вагу. Це сприяє насиченню і знижує споживання "порожніх" калорій.

Зниження ризику хронічних захворювань

Дієта повністю складається з продуктів, багатих поживними речовинами. Таким чином, це може знизити ризик розвитку хронічних захворювань, таких як діабет, рак і нейродегенеративні захворювання.

Сприяє травленню

Вміст клітковини в продуктах рослинного походження підтримує здоров'я травної системи та мікробіома.

Кожен із цих пунктів відображає те, як збалансоване, багате поживними речовинами харчування в поєднанні зі здоровим способом життя може мати глибокий вплив на загальне благополуччя людини.

Як дотримуватися дієти Блакитної зони?

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Навіть якщо ви не проживаєте в цих районах, ви можете дотримуватися дієти Блакитної зони. Початок цієї дієти передбачає поступові зміни в бік більш рослинного і цільного харчування. Ось простий план харчування, який дасть вам уявлення про те, який вигляд може мати день на дієті "Блакитної зони":

Сніданок. Почніть із тарілки каші з мигдалем, свіжими ягодами та медом. Якщо вам потрібно більше клітковини і жирних кислот омега-3, ви також можете додати чайну ложку насіння льону.

Полуденок. З'їжте фрукти, наприклад яблуко або жменю мигдалю, але не переїдайте, каже експерт.

Обід. У другій половині дня з'їжте великий салат, заправлений лимонним соком і оливковою олією, до якого входить суміш зелені, нуту, помідорів, огірків, оливок і сиру фета. Додайте до нього шматок цільнозернового хліба.

Вечірній перекус. З'їжте морквяно-огіркові палички з хумусом через кілька годин після обіду.

Вечеря. Подавайте кіноа або коричневий рис, лосося на грилі або тушковану сочевицю з овочами, приготованими на парі (броколі або шпинатом).

Дієта "Блакитної зони" задумана як довгострокова стратегія способу життя. Вона розрахована на тривале використання і має стати невід'ємною частиною вашого повсякденного життя, якщо ви хочете зберегти здоров'я і прожити довге життя.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.