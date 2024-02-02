Бредлі Купер вирушив на побачення з Джіджі Хадід (фото)

На початку 2024 року зірки підтвердили свої романтичні стосунки. Їх помітили на побаченні, коли пара трималася за руки.

28-річну американську модель Джіджі Хадід та актора Бредлі Купера помітили на побаченні після того, як вони підтвердили свій роман. Про це пише Daily Mail.

Пару "зловили" папараці під час прогулянки Нью-Йорком.

Молода мама обрала для виходу з коханим чорну шкіряну куртку та білу футболку, яку вона заправила в чорні джинси з поясом, додавши до образу сонцезахисні окуляри та чорні лофери. Волосся Джіджі зібрала в пучок.

Що ж стосується актора "Маестро", то він одягнув чорну куртку з червоним худі, джинси і кросівки, додавши до лютневого луку окуляри.

Джіджі Хадід та Бредлі Купер у Нью-Йорку

Як повідомлялося раніше, супермодель і актор, схоже, налаштовані серйозно, оскільки Хадід уже познайомилася з мамою свого коханого.

Після церемонії "Золотий глобус-2024", яка відбулася 7 січня 2024, до Хадід і Купера приєдналася його мама Глорія Кампано на пізній вечері в Giorgio Baldi в Лос-Анджелесі.

Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Про ймовірні стосунки пари стало відомо в жовтні 2023 року. Їх кілька разів помічали на прогулянках удвох, а вже на початку 2024 року зірок "зловили" на побаченні, коли вони трималися за руки.

Джіджі виховує доньку від співака Зейна Маліка. Пара розійшлася восени 2021 року. Після цього їй тривалий час приписували роман з Леонардо Ді Капріо.

Тим часом Бредлі став батьком доньки Леї від моделі Ірини Шейк.

Нагадаємо, Джіджі Хадід показала рідкісні кадри доньки від Зейна Маліка.

Також Фокус писав про те, що Бредлі Купер придбав будинок біля Джіджі Хадід.