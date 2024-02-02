Макс Барських розповів, що врятувало його від депресії (відео)

Артист відверто розповів про те, що для нього є сенс життя. Нести любов, добро та позитивні емоції є для нього такою самою природною необхідністю, як дихати.

33-річний відомий український співак Макс Барських зізнався, що його не оминула депресія. Про це він розповів у великому інтерв'ю провідному Олексію Суханову у його авторському проекті "Говорить Суханов".

За словами артиста, депресія була знайома йому до 2013 року.

"Тоді я для себе не усвідомлював, що таке музика, що потрібно бути відповідальним, за те, що ти говориш, транслюєш. Я був підлітком, який був максималістом, який проходив через страждання, брав близько до серця, тонув у них і отримував від них задоволення”, – каже він.

Але згодом усе кардинально змінилося.

"Зараз я інша людина. Намагаюся відчувати людей навколо, розмовляти з самим собою, намагаюся не засуджувати. Навіть коли люди помиляються. Вчуся ставати на місце цієї людини, розуміти, що у кожного своя доля, свій шлях, досвід, що люди роблять помилки, одержують свої уроки: все, що ми випромінюємо у світ, це повертається, я неодноразово відчув на собі і розумію, що таке "ефект бумеранга", — розповідає Барських.

Головним антидепресантом та сенсом життя для нього є сцена:

Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Макс зазнав дуже важких почуттів.

"Коли почалася війна, я не міг виходити на сцену. Мені було складно, я не розумів, що робити, життя зупинилося і треба було шукати себе знову. Я мав таке враження, що я забув, що відчувати, яку емоцію нести.

Я попрощався не лише зі сценою, а й зі своїм життям. Музика та сцена – останнє про що я думав. Я думав про людей, які гинуть від ракет, якими Росія атакувала кожне місто», – продовжив він.

Артист, який відразу ж висловив свою однозначну позицію щодо дій росіян, почав отримувати від них багато погроз, включаючи не лише колишніх слухачів, а й представників ФСБ та політиків.

"У мене була певна позиція, яку висловлював. Намагався певним чином залучити росіян, щоб ми разом припинили цей жах. Але з кожним днем я розумів, що ми говоримо різними мовами, і ми різні люди. Тоді я зрозумів, що якщо вмирати, то до кінця нести правду та впливати на людей, щоб зупинити війну", – зазначив він.

Раніше Фокус писав, що Макс Барських навесні 2022 року пішов до ЗСУ.. Згодом у ЗМІ з'явилися чутки, що він виїхав з України, проте артист відповів на них.