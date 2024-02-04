"Мені не цікаво": SKYLERR зняла свою кандидатуру в Нацвідборі на "Євробачення" (фото)

Співачка довіряє голосуванню в моменті, яке вже не повернути. SKYLERR вважає, що голоси через застосунок "Дія" могли зарахуватися некоректно.

У неділю 4 лютого українська співачка SKYLERR (Валерія Кудрявець) зняла свою кандидатуру в Національному відборі на Євробачення 2024. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Важке рішення, правда, але я знімаю свою кандидатуру в Нацвідборі на "Євробачення 2024". Це рішення далося мені складно, але все ж таки я про творчість, про музику, про сцену, про шоу, про працю, про пісню, про своїх людей, про вас, про всіх нас", — сказала співачка.

За її словами, те, що зараз відбувається, — це не про вищесказане та не про неї. Вона зазначила, що голосування в моменті вже не повернути, тоді як вона довіряє саме цьому. Дівчина наголосила, що голоси через застосунок "Дія" могли зарахуватися некоректно, оскільки додаток не працював уранці. Вона розуміє, що це велика система, збій, а всі в однакових умовах. Проте Кудрявець за голосування "прозоре та зрозуміле, яке в моменті".

"У цих піар-перегонах, які склалися через цю ситуацію, брати участь мені не цікаво, "немає переможців в цьому марафоні" — слова з моєї пісні, які на сьогодні як ніколи актуальні", — зауважила вона.

Також дівчина заявила, що залишається вірною собі та своїм меседжам і сенсам, які несла вона та її пісня.

"Будь ласка, якщо не вийшло докричатися через пісню, почуйте зараз! У будь-яких ситуаціях залишайтесь Людьми, бо "Час спливає"! Не втрачайте себе та не втрачайте одне одного", — додала дівчина.

Нагадаємо, під час голосування за претендента від України на "Євробаченні 2024" перестав працювати застосунок "Дія". Імовірно, це сталося через перевантаження. У результаті голосування перенесли на 4 лютого. За словами ведучого Тімура Мірошниченка, голосування повинно було відновитися після того, як додаток запрацює, та тривати всю ніч і наступний день.