Алла Барановська після розлучення з Миколою Тищенком засвітилася на відпочинку на гірськолижному курорті

Алла Барановська вже місяць офіційно не є дружиною Миколи Тищенка. Бізнесвумен вирішила не коментувати розлученні і відправилася на відпочинок у гори.

29-річна українська бізнеследі та колишня дружина нардепа Миколи Тищенка Алла Барановська показала на відпочинку на гірськолижному курорті. Світлинами з відпочинку з 6-річним сином Давидом жінка опублікувала у себе на сторінці в Інстаграм.

Як повідомила бізнеследі, вона вже декілька днів разом з сином Давидом знаходиться на відпочинку в Буковелі. Алла Барановська також показала як вони проводять час катаючись на лижах та санках. За словами Барановської, вона має намір навчити сина ловити момент.

Крім цього, колишня модель показала, як вчить сина кататися на лижах і сама заново опановує цей вид спорту. Згодом родина змінила лижі на санки. Як заявила Барановська, катання на санках виявилось не гіршим ніж на лижах.

Звісно на відпочинок колишньої дружини нардепа Тищенка відреагували її підписники: "Такі емоційні фото. Дуже приємно бачити вас такими усміхненими", "Ви такі щасливі. Нехай Ваш відпочинок пройде супер класно !!! Насолоджуйтесь життям", "Який хоробрий хлопець".

Варто відзначити, що про розлучення Алли Барановської та Миколи Тищенка після 7 років подружнього життя стало відомо на початку січня 2024 року. Однак, чутки про розрив з’явилися ще у листопаді 2023 року.

Спочатку в мережі з’явився позов пари до суду про розірвання шлюбу. Однак, вже згодом нардеп Тищенко зізнався, що дійсно розійшовся з дружиною. Вдаватися в подробиці він не захотів, але уточнив, що однією з причин стало те, що пара давно не живе разом і немає такої можливості. Він також наголосив, що вони з Аллою зберегли дружні стосунки, оскільки мають спільного сина. Сама ж модель та бізнес-леді Барановська досі ніяк не прокоментувала розлучення з нардепом. Варто відзначити, що Барановська була третьою дружиною Миколи Тищенка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шарлотта Казірагі, онука Грейс Келлі, розлучається після чотирьох років шлюбу.