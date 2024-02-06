Емілі Ратаковскі продемонструвала стильний весняний образ 2024 (фото)

Зірку подіумів помітили під час прогулянки Нью-Йорком наодинці. Вона обрала буденний, проте стильний, образ.

32-річна американська модель Емілі Ратаковскі показала, як носити жилет без рукавів навесні 2024 року. Про це пише Daily Mail.

Маму однієї дитини помітили під час прогулянки Нью-Йорком наодинці.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження одягла пухкий жилет без рукавів, який носила поверх чорної кофтини з довгими рукавами, поки вона пробиралася вулицями великого міста. Ратаковскі одягла світло-сірі штани вільного крою, а також білі кросівки Vans.

Модель доповнила буденний образ парою золотих сережок-кілець, сонцезахисними окулярами, а також темно-синьою кепкою.

Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Темне волосся Емілі спадало на плечі та груди.

Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Американська модель виховує сина Сильвестра зі своїм колишнім чоловіком, продюсером Себастьяном Бер-МакКлардом. Про розлучення пари стало відомо у 2022 році на фоні чуток про зради чоловіка. Повідомлялося, що він був невірним навіть під час вагітності Емілі.

Емілі Ратаковскі із сином Фото: Instagram @emrata

Після цього зірці подіумів приписували низку романів, зокрема, з Пітом Девідсоном та Бредом Піттом.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі показала нові знімки єдиного сина.

Також Фокус писав про відверту зйомку Емілі Ратаковскі для глянцю.