12-річна донька Бейонсе з'явилася на "Греммі-2024" у сукні з нескромним декольте (відео)

Користувачі мережі чимало здивовані тим, як швидко виросла донька знаменитостей. Блю Айві вже переросла свою матір і майже наздогнала батька.

12-річна Блю Айві Картер, старша донька Бейонсе та Jay Z, разом зі своїми зірковими батьками відвідала премію "Греммі-2024" і навіть піднялася на сцену арени Crypto.com у Лос-Анджелесі, щоб підтримати рідну людину, пише Daily Mail. Дівчинка вже претендує на місце в когорті нових зірок шоу-бізнесу, оскільки виступала з Бейонсе на концертах у рамках туру Renaissance, знімалася в її кліпі та навіть отримала свою першу музичну нагороду "Греммі".

Цього разу Блю Айві звернула на себе увагу не по роках дорослим вбранням. Дівчина приїхала на захід у білій блискучій сукні від Вів'єн Вествуд з зім'ятими бретелями, що звисали трохи нижче плечей. Вона була призібрана навколо живота, а об'ємна спідниця закінчувалася на середині коліна. Ліф підкреслював груди дівчини, і через фасон сукні міс Картер виглядала істотно старшою за свій вік.

Образ вона завершила ботильйонами Larroude Dolly на платформі, які коштують близько $475 доларів, і блискучим білим клатчем.

Фанаті артистки не приховували здивування з приводу того, наскільки високою стала дівчинка. Вона вже обігнала зростом свою матір і ледь не дотягує до батька.

"Коли Блю Айві виросла і стала такою високою, у мене відвисла щелепа, коли я її побачив", "Вона має вигляд гарної молодої жінки і одягнена так елегантно", "Коли, чорт забирай, Блю Айві стала такою високою?", "Jay Z невисокого зросту чи Блю Айві висока?", "Блю Айві буде 30, а я все одно буду думати: "Коли вона встигла стати такою великою?", "Блю Айві виросла такою красивою молодою дівчиною, ми буквально спостерігали, як вона дорослішає", — пишуть у коментарях.

Jay Z отримав нагороду Dr. Dre Global Impact Award за внесок у музичну індустрію, проте в урочистій промові не забув поскаржитися на те, що його дружині не дісталася перемога в категорії "Альбом року", яку отримала Тейлор Свіфт. При цьому Бейонсе є рекордсменкою за кількістю "Греммі": у неї їх 32, проте жодної — за "Найкращий альбом"

Раніше Фокус писав, що дочка Бейонсе купила на аукціоні сережки за $80 тисяч.