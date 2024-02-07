"Потрібно рятувати": фанатів Б'янки Цензорі налякав її останній публічний вихід

Дедалі відвертіші образи Б'янки укупі з новими обмеженнями її свободи з боку Каньє викликають тривогу у шанувальників дівчини. Вони всерйоз побоюються, що репер може зламати свою дружину морально.

Після того, як 29-річна Б'янка Цензорі, дружина 46-річного репера Каньє Веста, з'явилася на вулицях Лос-Анджелеса в одному прозорому дощовику на голе тіло поряд із з ніг до голови одягненим чоловіком, її друзі, а також користувачі соцмереж знову почали бити на сполох, пише Daily Mail.

На їхню думку, музикант продовжує пригнічувати волю та індивідуальність дівчини, перетворюючи її на ходячу рекламу фільмів для дорослих і принижуючи одягом, що викликає в перехожих здивування й осуд.

"Хто-небудь, врятуйте цю загублену жінку, будь ласка!", "Хто-небудь може їй допомогти?", "Де її сім'я? Її потрібно врятувати", "Моргни, якщо тобі потрібна допомога", – пишуть одні.

Інші критикували Каньє, звинувативши скандального артиста в тому, що він "контролює" свою дружину, диктуючи, що вона носить.

"Тут серйозні червоні прапори. Уся річ у тім, що він намагається контролювати її і віддалити від сім'ї, друзів і всіх, хто міг би дати їй розумну пораду, кинути його, поки вона може", "Він повністю нею маніпулює", "Схоже, він уже давно контролював жінок у своєму житті", — обурюються в мережі.

Багато хто вважає, що цю пару пора зупинити в їхньому прагненні епатувати публіку.

"Чому її не заарештовують за непристойне викриття?", "Це кримінальний злочин — бути майже голим?" У Великій Британії вас би заарештували за образу суспільної порядності", — пишуть люди.

Минулого року в Італії Б'янка і Каньє неодноразово наривалися на критику через одяг, який носила Цензорі, а також через те, що вони вдавалися до любовних утіх на очах у інших. Влада почала розслідування, а човнова компанія навіть забанила Веста довічно.

У ЗМІ з'являлася інформація, що в якийсь момент Бьянка влаштувала чоловікові скандал через те, що він надто контролює її. Усе закінчилося тим, що Вест почав одягати дружину ще більш провокаційно і відверто та публікувати її фото в мережі.

Раніше Фокус писав, що Бьянка Цензорі вийшла на публіку в шортах із секс-шопу.