Netflix показав перші кадри фільму про початок краху принца Ендрю (відео)

Фільм "Сецсація" розповість про інтерв'ю принца Ендрю, яке зруйнувало його репутацію і завдало серйозного удару по репутації королівської сім'ї. Головні ролі в картині зіграли Біллі Пайпер, Руфус Сьюелл і Джилліан Андерсон.

Стримінговий сервіс Netflix представив перший трейлер фільму "Сенсація", який розповідає про скандально відоме інтерв'ю принца Ендрю журналістці Емілі Мейтліс.

Головні ролі в картині зіграли 55-річна Джилліан Андерсон і 56-річний Руфус Сьюелл. Також у стрічці глядачі побачать 41-річну Біллі Пайпер в образі Сем Макалістер, продюсерки Newsnigh, яка забезпечила бесіду журналістки і королівської особи.

У трейлері глядачі почують лише три слова від Емілі: "Ваша Королівська високість". Вона звертається до принца перш, ніж почати інтерв'ю.

В основу фільму покладено книгу Саманти Макалістер "Сенсації", де вона розповіла про інтерв'ю, яке зруйнувало життя королівського нащадка. Зокрема, в ньому принц Ендрю розповів про дружбу з бізнесменом-педофілом Джеффрі Епштейном, який був засуджений і покінчив життя самогубством. Під час розмови Мейтліс обговорила заяви Вірджинії Джуффре про те, що її тричі примушували до сексу з Ендрю, коли їй було 17 років, за наказом Епштейна. Ендрю категорично все відкидав.

Обговорення, під час якого Ендрю зробив низку заяв, зокрема наполягав на тому, що він не міг бути з Джуффре під час передбачуваної зустрічі, тому що обідав у Pizza Express у Вокінгу, а також через стан здоров'я не міг пітніти, спричинило скандал і поставило в незручне становище членів королівської сім'ї.

Загалом картина показує залаштунки інтерв'ю з принцом Ендрю, і події, які супроводжували його. Пізніше оглядачі порівняли цю бесіду з автокатастрофою, а 20 листопада 2019 року Букінгемський палац заявив, що принца Ендрю відсторонено від державних обов'язків "на найближче майбутнє". У травні 2020 року було оголошено, що принц назавжди йде зі своїх громадських посад.

У січні 2022 року Вікторії Джуффре дозволили подати позов проти Ендрю до цивільного суду Нью-Йорка.

Незважаючи на обіцянки боротися з позовами і неодноразово заявляти про свою невинність, принц погодився заплатити величезну суму, щоб врегулювати справу до того, як вона дійде до присяжних.

За словами Сем Макалістер, їй було дуже складно отримати дозвіл на це інтерв'ю.

"Моя робота полягала в тому, щоб переконати людей діяти всупереч їхнім інтересам. Тому я витратила час, намагаючись змусити їх зробити те, чого їм, імовірно, не слід було робити. Я мала справу з палацом уже рік. І я думаю, що мені подобається в цьому фільмі... те, що я звичайна жінка, яка опинилася в незвичайній ситуації. І, звичайно ж, усі бачили це інтерв'ю. Але це 95%, які були до цього", — згадувала вона.

Саманта зізналася, що все почалося роком раніше.

"У понеділок виповнилося 13 місяців, коли я зустріла принца Ендрю віч-на-віч з Емілі та Стюартом, а його донька Беатріс сиділа поруч із ним у Букінгемському палаці... І тільки тоді, одного чудового дня, я подумала, що це справді може статися. І у вівторок вранці вони сказали так. І я, чесно кажучи, впустила телефон. Я не могла повірити, що вони сказали "так"", — зізналася Макалічтер.

Netflilx описує фільм таким чином:

"Внутрішній шлях жінок, які прорвалися через істеблішмент Букінгемського палацу, щоб отримати сенсацію десятиліття, що призвела до катастрофічного падіння "улюбленого сина" королеви. Від подолання вето Палацу до проникнення в найближче оточення принца Ендрю, переговорів з високими ставками і напружених репетицій — до найприголомшливішого інтерв'ю".

Прем'єра фільму запланована на 5 квітня.

Раніше Фокус писав, що у відкритих "файлах Епштейна" згадуються принц Ендрю, Дональд Трамп і навіть Стівен Гокінг.