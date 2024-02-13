Дочка Тома Круза, яка подорослішала, і Кеті Голмс вийшли на прогулянку

Сурі перетворюється на справжню красуню, взявши все найкраще від своїх батьків. Том Круз, як і раніше, не спілкується з дочкою.

45-річна американська акторка Кеті Голмс вийшла на прогулянку в Нью-Йорку в компанії своєї 17-річної доньки Сурі, батьком якої є Том Круз. Мати і дочка були у чудовому настрої, крокуючи вулицею, пише Daily Mail.

Для виходу на вулицю Кеті одягла синю джинсову куртку з коричневим коміром і червоний светр з круглим вирізом, чорні штани і білі кросівки. Образ вона доповнила вінтажними сонцезахисними окулярами із затемненими лінзами і чорною оправою, а також великою чорною шкіряною сумкою. На грудях у неї було ефектне намисто з товстими темними кільцями.

Сурі обрала коричневу дублянку на овчині з візерунками, блакитні джинси і коричневі ковбойські чоботи. У руках вона тримала невелику коричневу шкіряну сумку.

Том Круз одружився з Кеті Холмс 2006 року, а 2012 року подав на розлучення. Причиною стало те, що Холмс відмовилася долучати доньку до саєнтології, адептом якої був Круз. З 2013 року актор припинив будь-яке спілкування з єдиною біологічною дитиною. Він не проводить з нею час і ніколи не вітає ні з якими святами.

Зараз у нього бурхливий роман із колишньою дружиною російського мільярдера Ельсіною Хайровою. Подейкують, що актор "зближується" з гламурною російською світською левицею і регулярно проводить ночі в її лондонській квартирі. Разом вони минулого тижня відвідали гала-вечерю на підтримку лондонської благодійної організації Air Ambulance Charity у п'ятизірковому готелі Raffles.

Раніше Фокус писав, що у Тома Круза є таємний план заманити свою дочку Сурі в саєнтологію.