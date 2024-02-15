Вілл Сміт повертається на великі екрани

Філь "Цукрові хлопці" стане першою за останні два роки роботою Сміта. Він зіграє ветерана війни в Іраку.

55-річний оскароносний американський актор Вілл Сміт, кар'єра якого суттєво похитнулася після знаменитого ляпаса ведучому церемонії "Оскара" Крісу Року, повертається у велике кіно. Актор отримав головну роль у кримінальному бойовику "Цукрові бандити", заснованому на книзі 2010 року "Дияволи у вигнанні" автора Чака Хогана, повідомляє Variety.

Він втілить на екрані образ ветерана війни в Іраку на ім'я Ніл Мейвен, який формує союз з іншими військовими ветеранами, спрямований на боротьбу з торгівлею наркотиками в Бостоні.

Сценаристом картини став Хоган, який раніше написав сценарії до стрічок "13 годин" 2016 року і "Місто" 2010 року, а також телешоу "Штам" 2014 року. Над останнім він працював спільно з Гільєрмо дель Торо.

Продюсуватимуть фільм компанії CAA Media Finance і AGC International, які вже 15 лютого представлять проект на Європейському кіноринку.

Ця роль — гучне повернення Сміта після дворічної перерви. У 2022 році він знявся в картині Антуана Фукуа "Емансипація", яку продали Apple TV+ у Каннах за рекордну ринкову угоду в $120 мільйонів. Однак фільм не зміг похвалитися хорошими прокатними результатами.

Окрім згаданого проєкту, Вілл Сміт працює над четвертою частиною франшизи "Погані хлопці", а також над сиквелом "Я — легенда" разом із Майклом Б. Джорданом. Він перебував у розробці понад десять років, оскільки 2013 року Universal планувала екранізувати книгу під керівництвом Джо Карнахана. У нинішньої версії фільму немає режисера, повідомляє видання.

Раніше Фокус писав, що Вілл Сміт безуспішно намагався загладити свою провину перед Крісом Роком.