Вера Вонг відвідала церемонію BAFTA в Лондоні (фото)
На заході, який відбувся за підтримки Bulgari, Вера продемонструвала контрастне вбрання. Вона розпустила волосся та зробила легкий макіяж.
74-річна американська модельєрка Вера Вонг вийшла на червону доріжку BAFTA Gala 2024 у Лондоні. Про це пише People.
Авторка бажаних весільних суконь прибула до розкішного лондонського готелю Peninsula у приголомшливій білій сукні. Вбрання мало елегантний капюшон, а також чорні знімні рукави для яскравого контрасту.
На заході, який відбувся за підтримки ювелірного дому Bulgari, Вера розпустила своє довге темне волосся.
Американська дизайнерка зробила легкий вечірній макіяж.
Вонг позувала для кількох фотографій на помаранчевому килимі, перш ніж зайти всередину, де вона зробила ще кілька кадрів.
BAFTA — церемонія вручення нагород Британською академією телебачення та кіномистецтва ("британський Оскар").
Ікона моди, відома своїми розкішними весільними вбраннями, нещодавно зізналася, що не позбавляє себе фастфуду чи алкоголю.
"Я справді їм McDonald’s, безсумнівно. Я замовляю його щодня, приблизно два тижні, а потім змінюю", — розповідала Вера.
Вона також може зʼїсти "пончик із кремовою начинкою та цукровою глазур’ю".
Мама двох дітей також розповіла, що наполеглива праця зберігає її молодість.
"По суті, я працювала все своє життя, тому це справді було про роботу. Я думаю, що робота зберігає молодість і стимулює", — поділилася знаменитість.
Нагадаємо, принц Вільям також планує відвідати церемонію BAFTA без Кейт Міддлтон.
Раніше Фокус писав про дорослих доньок Вери Вонг.