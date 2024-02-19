Спідниця-плісе 2024: відродження класики в новому ключі (фото)

На думку стилістів, плісирована спідниця набирає обертів, не втрачаючи елегантності.

Спідниця-плісе — класика, яка відроджується 2024 року в новому звучанні. Так вважають стилісти італійського Vogue.

Чудовий фасон цієї спідниці справедливо можна вважати відкриттям нинішнього сезону, оскільки вона переосмислена і на подіумах модних дизайнерів, і у вуличних look, підкреслена власним творчим чуттям кожної жінки.

Плісирована спідниця універсальна, тому її можна носити довгою, практично максі, і найультраміні, з лоферами, класичними човниками, шпильками і кросівками.

Яка змінює настрій

Елегантні і жіночні, починаючи з появи в 1920-х роках і закінчуючи злетом в 1960-х роках, спідниці-плісе винаходили заново епоха за епохою, подовжуючи або вкорочуючи поділ, витончуючи або розширюючи складки, експериментуючи з тканинами — від вовняних на замовлення до шотландських, до найневловиміших вуалей. І всі ці моделі витримали випробування часом.

А якщо чесно, то плісирована струмлива спідниця повністю змінює настрій залежно від того, як ви її носите — з яким взуттям, курткою, в костюмному варіанті, денімі тощо.

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Як носити спідницю-плісе в сучасній інтерпретації

Радять дизайнери

Елегантно і вишукано насамперед. На подіумах спідниця-плісе з'явилася в найрізноманітніших варіаціях. У Dior, наприклад, це міді з необробленим подолом у поєднанні з класичною білою сорочкою на ґудзиках і чоловічим піджаком. У Miu Miu плісе довжиною до коліна, з дуже низькою талією, шкіряним подолом, водночас складки мають максимальну ширину, а невимушений стиль підкреслять кольорові шльопанці.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Alberta Ferretti і Louis Vuitton випустили на подіум плісировані мініспідниці в преппі- і романтичному стилях з полотна кольору хакі, деніму, що скріплені на стегнах тонким поясом і поєднуються з трикотажною майкою в монохромному вбранні. Або можна — з пастельно-рожевого атласу в поєднанні з білими колготками, до піджака оверсайз і високих чобіт.

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Вулична мода

Широка плісирована спідниця відмінно поєднується з атласними босоніжками і панчохами в тон. Ремінь на талії підкреслює силует, а светр оверсайз, одягнений під спідницю, робить образ дуже актуальним.

Спідниця-міді ідеально поєднується з низькими туфлями в стилі Mary Jane. До речі, не відмовляйтеся від білих панчіх — аксесуару, який залишається модним і в 2024 році.

Спідниця довжиною до коліна або вище, з мокасинами або лоферами. Вбрання може доповнити сорочка на ґудзиках і шкіряна куртка з ефектом зношеності.

А ще плісирована міні- або мідіспідниця може бути чудовим компонентом костюма: образ має дівочий і невимушений вигляд, але безумовно елегантний і жіночний.

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