Нове фото Валерія Залужного та його дружини - чим ексголовнокомандувач ЗСУ займається після відставки (фото)

Близько двох тижнів тому стало відомо про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За цей час в мережі з'явилося чимало публікацій зі словами підтримки та побажаннями родині Залужного. Українці активно демонструють свою прихильність до Валерія Залужного і просять його повертатися якомога скоріше.

55-річна українська телеведуча Надія Матвєєва, більш відома, як ведуча програми "Все буде добре" опублікувала спільне фото з ексголовнокомадувачем Валерієм Залужним та його дружиною Оленою. Спільним фото з родиною Надія поділилася на своїй сторінці в Інстаграм.

У підписі до фото ведуча написала, що ця зустріч з Валерієм та його дружиною, як теплий спогад. У публікації Надія також подякувала родині Залужних за їх людяність та щирість, а також підтримку, яку вони надають благодійному фонду "UA24", який спеціалізується на підтримці ЗСУ.

Коли саме відбулася зустріч з родиною Залужних Матвєєва не уточнила.

На фото, що Олена, що Валерії, обоє виглядають усміхненими та щасливими. Валерій одягнений в худі з капюшоном кольору хакі, а Олена — в кофту чорно-білого кольору.

Варто відзначити, що на спільному знімку видно, що селфі зроблено з рук колишнього головнокомандувача. Однією рукою він тримає телефон, а іншою обіймає свою дружину. Поряд з Оленою притулилася і Матвєєва.

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Звісно, підписники телеведучої не оминули такого історичного фото з Залужним і одразу підключилися коментувати світлину: "Але й красиві", — написав ведучий Григорій Решетнік, "Валерій Залужний-справжній чоловік, мудрий, сильний і відважний військовий, справжній патріот своєї країни. А очі які в нього добрі, а погляд відкритий…. Низький вам уклін, і велике дякуємо за вашу працю! Ви найкращий!", "Ух як би Ви пані Надя передали від всіх нас з якою повагою та шаною ми ставимось до цієї родини", "Генерал Залужний — гордість України, найкращий, справжній! Велика пошана і вдячність!", "Сім'я Залужних — це приклад та натхнення", "Низький уклін Валерію Федоровичу, справжній українець, патріот, генерал, честь і хвала!!!", "Велика шана і повага!!!!!! Слів бракує, щоб висловити своє захоплення вами!!!!!!!".

Нагадаємо, 8 лютого, президент Володимир Зеленський опублікував спільне фото з головкомом ЗСУ Валерієм Залужним і подякував йому за роботу. Зі свого боку, Валерій Залужний подякував команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України.

На його місце призначили генерал-полковника Олександра Сирського, який був командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Згодом у у ЗМІ назвали причину звільнення Залужного. Крім цього, Фокус писав, як зірки українського шоу-бізнесу відреагували на звільнення Валерія Залужного.