Шерон Стоун мала гламурний вигляд на Берлінському кінофестивалі (фото)

Американська акторка та модель Шерон Стоун на Берлінале-2024 продемонструвала ефектний образ. Знаменитість блищала на червоній доріжці відомого фестивалю.

Голлівудська зірка Шерон Стоун мала чарівний вигляд, коли прибула на 74-й Берлінський міжнародний кінофестиваль 20 лютого. 65-річна актриса з'явилася в білій приталеній сукні на церемонії вручення премії "Почесний золотий ведмідь" Мартіну Скорсезе, повідомляє Daily Mail.

Елегантну сукню до підлоги вона доповнила об'ємною накидкою, яку вільно накинула на плечі.

Фото: GettyImages

Шерон доповнила своє вбрання парою прозорих рукавичок і взула чорні туфлі на шпильці. Вона завершила свій образ кольє і невеликим клатчем, розшитим паєтками.

Фото: GettyImages

Фото: GettyImages

Під час церемонії нагородження продюсер і сценарист Мартін Скорсезе був нагороджений Почесним Золотим ведмедем за заслуги в кіноіндустрії.

Раніше Шерон розповіла про нелегке життя мільйонерів у Голлівуді. Актриса "Основного інстинкту", статки якої оцінюють у 60 мільйонів доларів, заявила, що "бути знаменитою дуже дорого".

Володарка "Золотого глобуса" сказала, що її персона в шоу-бізнесі настільки велика, що вона більше не може "стрибати на рейс Delta" і їй доводиться наймати почет персоналу, щоб мати стильний вигляд і забезпечити свою безпеку.

"Бути знаменитим дуже дорого. Ви йдете на вечерю, а за столом 15 осіб, і хто отримає чек? Щоразу ви отримуєте чек на вечерю на 3000 доларів", — поділилася Стоун.

Зірка підрахувала свої витрати, включно з будинком і командою співробітників, від публіцистів до охорони і візажистів. Шерон сказала, що вона занадто відома, щоб літати комерційними авіалініями, і сказала: "Принаймні тепер люди розуміють, що Дженніфер Лоуренс не може просто так сісти в літак. Ніколь Кідман не може стрибнути на "Дельту". Шерон Стоун теж не може цього зробити, незалежно від того, чи багато вона знімається у фільмах".

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що Шерон Стоун з'явилася на Берлінале в ефектному білому пальто. Акторка виступила на гала-концерті Cinema For Peace і поспілкувалася з Гелен Міррен і Гілларі Клінтон. Стоун стала почесною гостею кінофестивалю.