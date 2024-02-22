Зірка серіалу "Київ вдень та вночі" повідомив, що його брати втратив на війні кінцівки
Олег Машковський розповів про брата, якого востаннє бачив ще в дитинстві. Блогер зізнався, що для нього він герой, адже захищав Україну від ворога, де отримав поранення і втратив кінцівки.
28-річний блогер та актор Олег Машуковський, відомий роллю в серіалі "Київ вдень та вночі", повідомив, що його брат, який воював на фронті, втратив кінцівки. Про це блогер розповів у себе на сторінці в Інстаграм.
Минулого тижня блогер разом зі своєю подругою зі столиці поїхав до Харкова. Як виявилося там у нього була запланована зустріч з рідною людиною, яку він не бачив дуже давно.
"Доброго ранку. Я вже в Києві. Але хочу з вами поділитись важливим та особистим. Коли я був у Харкові, я бачився з однією людиною, якою я дуже пишаюсь — людина герой", — написав блогер.
Як з’ясувалося, цією близькою людиною був брат блогера, який був військовим. Ймовірніше всього, мова йде не про рідного брата, оскільки Олег зізнався, що до війни вони з ним майже не спілкувалися, а востаннє бачилися ще в дитинстві. Як виявилося родич втратив на війні кінцівки.
"Я бачився зі своїм братом. Мій брат військовий. Ми з ним останній раз бачилися ще в дитинстві, але з початку повномасштабної війни підтримували зв’язок. Він захищав нашу країну від ворога. Героїчно захищав, але, на жаль, пів року назад він втратив кінцівки", — розповів блогер.
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Варто відзначити, що родина Олега Машуковського вже тривалий час живе у Ізраїлі. Сам Олег родом з Луганська, однак вже кілька років живе у столиці.
У розповіді про брата Машуковський також написав до нього звернення: "Я знаю, що ти це читаєш, хочу, щоб ти знав, ти неймовірна людина, герой, наш захисник, я тобою пишаюся та тисячі людей вдячні тобі та твоїм побратимам та посестрам. Героям Слава".
Хто такий Олег Машуковський?
Справжнє ім’я Олег Машуков, але блогер вирішив самостійно додати до свого прізвища закінчення -ський, чим створив нинішній псевдонім. Хлопець родом з Луганська. Вже багато років він живе та працює в столиці. Починав свій кар’єрний шлях у Києві як візажист. Тоді Машуковський познайомився з багатьма відомими особами, які привели його в шоубізнес. Олег Машуковський був актором у відомому молодіжному серіалі "Київ вдень та вночі". Також він брав участь у зйомках кліпів багатьох відомих артистів. Зараз же Машуковський активно веде свої сторінки в соціальних мережах та знімає тік-токи.
Минулого року актор публічно зізнався, що має стосунки з хлопцем, на ім'я Даня, який працює у сфері бютіндустрії. Нині Олег та Даня публічно показують своє життя та їх стосунки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Віталій Козловський спростував чутки, що він більше не в ЗСУ. Крім цього, Фокус писав, що відомий ведучий повідомив, що отримав повістку і вже наступного тижня йде в армію.