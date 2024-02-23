Джордж та Амаль Клуні вирушили на побачення у Франції (фото)

Ходять чутки, що зіркове подружжя остаточно переїхало на Лазурний берег. До того ж, нещодавно їхня нерухомість в Англії сильно постраждала.

62-річного американського актора Джорджа Клуні та його дружину Амаль, 46, помітили на побаченні на Лазурному березі. Про це пише Daiy Mail.

Подружжя вирушило на південь Франції, де вони, як відомо, володіють резиденцією в сільській місцевості Провансу. Джордж був у джинсах і темній куртці в поєднанні з кепкою та сонцезахисними окулярами, а його кохана зʼявилася в джинсах-кльош із розрізом. Образ вона поєднувала з балетками, чорною футболкою та шкіряною курткою, а також стильними сонцезахисними окулярами.

Голівудський актор та британська юристка насолоджувалися прогулянкою та поїздкою по ідилічній місцевості на Лазурному березі.

Джордж та Амаль Клуні

Пройшовши дорогою рука об руку, подружжя сіло в Mercedes-Benz AMG E53 Coupe Джорджа Клуні вартістю 69 тисяч фунтів стерлінгів.

Зіркова пара одружена з 2014 року. Церемонія пройшла у Венеції, куди актор та його кохана часто люблять повертатися.

Джордж та Амаль Клуні Фото: Getty Images

Джордж і Амаль, які виховують близнюків Еллу та Олександра, були далеко від свого англійського заміського особняка. Як відомо, нещодавно нерухомість вартістю 15 мільйонів фунтів стерлінгів сильно постраждала від повені.

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