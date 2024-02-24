Леонардо Ді Капріо вирушив на побачення з Вітторією Черетті (фото)

Про стосунки голівудської зірки з італійською моделлю відомо з кінця літа 2023 року. Втім, офіційно вони не коментують своє особисте життя.

49-річного американського актора Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з його дівчиною, 25-річною італійською супермоделлю Вітторією Черетті. Про це пише Daily Mail.

Зіркову пару "зловили" місцеві папараці в Лос-Анджелесі.

Ді Капріо був одягнений у світлу футболку, зелені штани, чорні кросівки та кепку. Оскароносний актор також носив захисну маску, а його волосся було зібране у хвостик, що стирчав із задньої частини кепки на голові.

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті

Італійська супермодель тим часом одягла чорні штани для йоги з чорним топом і укорочену коричневу замшеву куртку. З аксесуарів Вітторія продемонструвала лаконічну чорну сумочку та сонцезахисні окуляри.

Актор та зірка подіумів уперше були помічені разом у серпні 2023 року. Після того все більше інсайдерів почали підтверджувати нові стосунки голівудської зірки.

Пару згодом навіть "ловили" за поцілунками на Ібіці.

Вітторія Черетті

Джерела стверджували, що Ді Капріо "божевільний" від Вітторії, яка також дуже піклується про екологічні проблеми. Як повідомляється, актор наразі зустрічається лише з нею, оскільки Черетті має "всі якості, які він шукає в партнерці".

Нагадаємо, Лілі Гладстоун розповіла про зйомки з Леонардо Ді Капріо.

Також Фокус писав про інше побачення Ді Капріо та Черетті.