Аня Тейлор-Джой відвідала премʼєру "Дюни" в драматичній сукні (фото)

Зірка екрану зіграла одну з головних ролей у популярній франшизі. Напередодні акторський склад та режисер картини вийшли на червону доріжку під час премʼєри в Нью-Йорку.

27-річна американо-британська акторка Аня Тейлор-Джой зʼявилася на прем’єрі свого нового фільму "Дюна: Частина друга" в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану обрала для виходу на публіку драматичну сукню Maison Margiela від креативного директора Джона Гальяно з колекції SS24 Haute Couture.

Розкішна сукня мала приталену золоту спідницю та чорну прозору структуровану сукню з тюлю поверх неї в підлогу.

Волосся Тейлор-Джой було розпущене та укладене легкими хвилями.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Акторка зробила ефектний вечірній макіяж з акцентом на червоні губи.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Аня також приєдналася до решти акторського складу "Дюни", включаючи Зендею, Тімоті Шаламе, Остіна Батлера, Флоренс П’ю, режисера картини Дені Вільньова та інших.

Актори та режисер "Дюни"

Роль Ані Тейлор-Джой у новій частині "Дюни" тривалий час трималася в таємниці.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Згодом Variety підтвердили, що акторка з'являється у фільмі, граючи "головного персонажа" з франшизи.

Дія картини розгортається, коли Пол Атрейдес і його мати, леді Джессіка, об'єдналися з Чані та рештою людей, що мешкають у пустелі, щоб помститися злому дому Харконненів, члени якого вбили більшість його сім'ї та друзів.

Кадр з фільму "Дюна" Фото: Скриншот

Франшиза заснована на однойменному романі Френка Герберта 1965 року.

Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой вийшла на червону доріжку в ковдрі.

Також Фокус писав про весілля Ані Тейлор-Джой у Венеції.